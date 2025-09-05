Minuto30
    Gianni Infantino, Presidente de la FIFA le dio la bienvenida a Colombia al Mundial 2026
    Colombia clasificó al Mundial 2026. La FIFA, a través de su presidente Gianni Infantino, felicitó a la selección
    Resumen: El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, felicitó a la selección de Colombia por su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. A través de un video en redes sociales, la FIFA le dio la bienvenida a la 'tricolor' a su séptima Copa Mundial, destacando el talento y la pasión del fútbol colombiano. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) agradeció el mensaje de Infantino, quien reconoció la constancia y el crecimiento de la selección, que participará por tercera vez en las últimas cuatro ediciones del torneo. Colombia se une a otras selecciones sudamericanas ya clasificadas como Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

    Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, le dio la bienvenida a la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

    La ‘tricolor’ regresa a una cita orbital por séptima vez en su historia y la FIFA, a través de sus redes sociales, mostró la alegría que ese logro representa.

    A través de un video publicado en sus redes, la FIFA mostró la celebración de los recién clasificados.

    La Federación Colombiana de Fútbol agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su mensaje de felicitación y bienvenida.

    En sus palabras, Infantino destacó que “los jugadores colombianos son reconocidos por su talento y entrega y los aficionados son célebres por su pasión y entusiasmo”.

    Gianni Infantino, Presidente de la FIFA le dio la bienvenida a Colombia al Mundial 2026

    El máximo dirigente del fútbol en el mundo, reconoció que la calidad y el compromiso que caracterizan al fútbol colombiano.

    Asimismo, el presidente de la FIFA resaltó que “la Copa Mundial 2026 marcará la tercera participación de Colombia en las últimas cuatro ediciones”.

    Ese, sin duda, es un hecho que evidencia la constancia y el crecimiento del balompié nacional en el escenario internacional.

    La FCF también agradeció a los jugadores, cuerpo técnico y millones de hinchas que, “con su esfuerzo y apoyo incondicional, hicieron posible este logro”.

    Junto a Colombia, por Sudamérica, ya están clasificados Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

