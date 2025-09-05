Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, le dio la bienvenida a Colombia al Mundial 2026

Gianni Infantino, Presidente de la FIFA, le dio la bienvenida a la Selección Colombia al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

La ‘tricolor’ regresa a una cita orbital por séptima vez en su historia y la FIFA, a través de sus redes sociales, mostró la alegría que ese logro representa.

A través de un video publicado en sus redes, la FIFA mostró la celebración de los recién clasificados.

La Federación Colombiana de Fútbol agradeció al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su mensaje de felicitación y bienvenida.

En sus palabras, Infantino destacó que “los jugadores colombianos son reconocidos por su talento y entrega y los aficionados son célebres por su pasión y entusiasmo”.

El máximo dirigente del fútbol en el mundo, reconoció que la calidad y el compromiso que caracterizan al fútbol colombiano.

Asimismo, el presidente de la FIFA resaltó que “la Copa Mundial 2026 marcará la tercera participación de Colombia en las últimas cuatro ediciones”.

Ese, sin duda, es un hecho que evidencia la constancia y el crecimiento del balompié nacional en el escenario internacional.

La FCF también agradeció a los jugadores, cuerpo técnico y millones de hinchas que, “con su esfuerzo y apoyo incondicional, hicieron posible este logro”.

Junto a Colombia, por Sudamérica, ya están clasificados Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay.

Colombia, Paraguay and Uruguay are heading to FIFA World Cup 26! The six direct qualification spots for @CONMEBOL nations are now taken. Argentina

Brazil

Colombia

Ecuador

Paraguay

Uruguay pic.twitter.com/Sx5nPVdpGE — FIFA (@FIFAcom) September 5, 2025

