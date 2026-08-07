Resumen: Gianni Infantino, presidente de la FIFA, visitó Cali durante la jornada de posesión presidencial y participó en un festival de fútbol junto a niños y jóvenes de la Liga Vallecaucana. El dirigente destacó el deporte como una herramienta de formación, inclusión y unidad, mientras compartió con las nuevas generaciones de futbolistas. La actividad contó con la presencia del alcalde Alejandro Eder, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, y la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

¡Infantino se puso la camiseta! Presidente de la FIFA llegó a Cali y compartió con jóvenes futbolistas

Cali recibió este 7 de agosto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien aprovechó su presencia en la ciudad, en el marco de la posesión presidencial, para participar en una actividad deportiva junto a niños y jóvenes de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

El dirigente del fútbol mundial hizo parte de un festival de fútbol en el que también estuvieron el alcalde de Cali, Alejandro Eder; el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, además de dirigentes deportivos y autoridades regionales.

La actividad permitió que decenas de niños y jóvenes compartieran con Infantino durante una jornada centrada en el fútbol y en el papel que puede cumplir el deporte durante las etapas de formación.

Infantino habló del fútbol como herramienta de formación

Durante el encuentro, el presidente de la FIFA resaltó la importancia de acercar el fútbol a niños y niñas y de facilitar espacios en los que puedan disfrutar del deporte.

“El fútbol es alegría, el fútbol es felicidad, el fútbol es unidad. Lo importante es que hagamos todo lo que podamos para que estas niñas y estos niños puedan disfrutar del deporte más mágico del mundo”, afirmó Infantino.

Su mensaje estuvo dirigido especialmente a la necesidad de que los menores tengan oportunidades para practicar deporte y encuentren en el fútbol un espacio para crecer y aprender.

La jornada también puso de presente la tradición futbolística de Cali y su vínculo con la formación de jugadores. En el encuentro participaron integrantes de la Liga Vallecaucana de Fútbol, en una ciudad reconocida por su trayectoria deportiva y por las figuras que han representado al fútbol colombiano dentro y fuera del país.

Alejandro Eder destacó la importancia de la jornada

El alcalde Alejandro Eder aprovechó el encuentro para darle la bienvenida al presidente de la FIFA y relacionar su presencia con la jornada política que se desarrolla este jueves en Cali.

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“Bienvenido a Cali, presidente Infantino. Cali hoy es el centro de la democracia colombiana. Hoy tenemos el gran honor de posesionar a nuestro presidente, la primera vez que ocurre en más de 200 años de historia republicana. Es algo que asumimos con mucha altura, con mucha responsabilidad y con mucho honor”, expresó el mandatario local.

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La visita de Infantino se desarrolla en medio de la agenda internacional que acompaña la posesión presidencial que tiene lugar en Cali. El evento reúne en la ciudad a jefes de Estado, delegaciones diplomáticas y representantes de distintos sectores procedentes de varios países.

En ese contexto, la actividad deportiva se convirtió en uno de los espacios de la agenda en los que el presidente de la FIFA tuvo contacto directo con niños y jóvenes vinculados al fútbol regional.

Una visita ligada al deporte y a la proyección internacional de Cali

La presencia de Infantino también puso nuevamente el foco sobre la relación de Cali con el deporte. La ciudad cuenta con una tradición futbolística que ha permitido la formación de jugadores y el desarrollo de actividades deportivas a lo largo de los años.

Para la administración distrital, el encuentro representa además una oportunidad para fortalecer la imagen de Cali como capital deportiva de Colombia y como escenario para actividades de alcance internacional.

La jornada con los jóvenes de la Liga Vallecaucana de Fútbol estuvo enfocada en el fútbol como espacio de encuentro y formación, mientras la ciudad continúa siendo escenario de la agenda relacionada con la posesión presidencial.

De esta manera, la visita del máximo dirigente de la FIFA a Cali combinó la agenda internacional que se desarrolla en la ciudad con una actividad deportiva en la que niños y jóvenes fueron los protagonistas.