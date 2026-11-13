Estados Unidos reabrió su espacio aéreo tras paro nacional de vuelos; Casa Blanca descarta ciberataque

Captura del video publicado por la Casa Blanca en X.

Resumen: Sean Duffy y Markwayne Mullin confirmaron desde la Casa Blanca que el espacio aéreo de EE.UU. reabrió a las 8:15 p.m. tras más de cuatro horas de paro nacional por una falla de comunicaciones. Descartan un ciberataque y culpan a un sistema obsoleto: Duffy pidió al Congreso aprobar la ley Modern Skies y los 50.000 millones de dólares para modernizarlo. Más de 14.000 vuelos resultaron afectados y la normalización tomará días.

El espacio aéreo de Estados Unidos reabrió este viernes en la noche tras más de cuatro horas de paro nacional de vuelos, el más prolongado desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, confirmaron en la Casa Blanca el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, quienes descartaron que la falla de comunicaciones que provocó la medida se deba a un ciberataque.

«A las 8:15 de esta noche, hora del este, reabrimos el espacio aéreo», anunció Duffy en rueda de prensa, al explicar que los centros de control de tráfico aéreo ya están operativos. El funcionario advirtió, sin embargo, que la normalización será lenta y que los efectos de la parada se sentirán durante los próximos días.

La detención en tierra, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA) cerca de las 4:00 p.m. por «circunstancias extraordinarias y razones de seguridad», mantuvo en tierra los despegues en todos los aeropuertos del país. Solo algunos vuelos dentro de Alaska y Hawái, y algunos internacionales que salían del espacio aéreo estadounidense, fueron autorizados a despegar mientras rigió la medida.

«Cero evidencia» de un ciberataque

Mullin aseguró que los equipos que investigan el incidente no han encontrado «huellas» de un ataque contra el país: «Hemos visto cero evidencia de que se trate de un ciberataque», afirmó, y descartó además cualquier relación con la interrupción de los servicios de Microsoft ocurrida esta semana. «Nadie estuvo en riesgo en ningún momento», agregó el secretario de Seguridad Nacional.

Un sistema «increíblemente viejo»

Duffy relató que a las 3:36 p.m. se registró inestabilidad en el radar y las comunicaciones de los centros de control de tráfico aéreo de todo el país y que, ante datos inconsistentes provenientes de enrutadores sobrecargados, la FAA ordenó la detención en tierra de alcance nacional. «Cuando no puedes comunicarte de inmediato o ver los aviones, ese es un riesgo que no estamos dispuestos a tolerar», explicó.

El secretario de Transporte culpó directamente a la antigüedad del sistema de control aéreo, que calificó como un «riesgo de seguridad nacional»: «Con un sistema nuevo y de última generación no tendríamos estas interrupciones», dijo, y pidió al Congreso los recursos para construir uno nuevo, que estimó en 50.000 millones de dólares. Sin una renovación completa, advirtió, incidentes como el de este viernes podrían repetirse.

Duffy se comprometió a que el sistema estará de vuelta a su plena capacidad antes de Acción de Gracias, la temporada de viajes más ocupada del año en Estados Unidos.

Miles de vuelos afectados

La parada nacional dejó más de 4.700 vuelos cancelados y unos 10.000 retrasados este viernes, mientras que otros 700 ya estaban cancelados para este sábado, de acuerdo con cifras de FlightRadar24 citadas por Reuters. Más de 600 vuelos fueron desviados y más de 3.500 aviones se encontraban en el aire cuando se emitió la orden.

«El paro nacional ha sido levantado; sin embargo, tomará mucho tiempo para que el tráfico vuelva a niveles normales», escribió en X el rastreador de tráfico aéreo Flightradar24.

Se trató de la segunda detención en tierra de alcance nacional desde los atentados del 11 de septiembre de 2001; la anterior ocurrió en enero de 2023, cuando la FAA detuvo los despegues nacionales durante cerca de 90 minutos por una falla informática.

Esta es la actualización que ofrecieron los secretarios Duffy y Mullin desde la Casa Blanca:

“With a brand new state of the art system, we wouldn’t have these outages… At 8:15 tonight, eastern time, we’ve opened up the air space…” Secretary Mullin & Secretary Duffy provide an update on the FAA National Ground Stop. pic.twitter.com/twTyQ9UJQ0 — The White House (@WhiteHouse) November 13, 2026

El propio Duffy reiteró el llamado en su cuenta oficial de X: aseguró que la parada ocurrió porque el sistema de control de tráfico aéreo opera «con equipos analógicos de hace décadas que simplemente no pueden con las demandas del siglo XXI» y recordó que la FAA moderniza su infraestructura gracias a un desembolso inicial de 12.500 millones de dólares aprobado por el Congreso, «pero eso no es suficiente». «Es hora de que el Congreso actúe. Denos el dinero para arreglarlo. Aprueben la ley Modern Skies ahora», escribió el secretario.

Today’s nationwide ground stop happened because our air traffic control system is operating on DECADES-OLD, analog equipment that simply cannot compete with the demands of the 21st century. @FAANews is modernizing this aging infrastructure thanks to a $12.5 billion down payment secured by President Trump, but that isn’t ENOUGH. @POTUS is asking Congress to give us the resources to build a state-of-the-art air traffic control system. Let’s not do a patchwork fix to a system that’s critical for every single family. It’s time for Congress to act. Give us the money to fix it. PASS THE MODERN SKIES ACT NOW. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

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