Foto: DIM

Resumen: Medellín reportó 4.000 abonos vendidos en las primeras 24 horas. Las recargas para conservar la misma silla estarán abiertas hasta el 18 de noviembre; el cambio de silla será el 19 y la venta para nuevos abonados tendrá dos periodos. El club publicó las tarifas de cada localidad y habilitó la compra por DIM Plus.

Independiente Medellín anunció que vendió 4.000 abonos en las primeras 24 horas de la campaña para los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026. El club entregó el balance este domingo 15 de noviembre, después de habilitar la compra de los combos para acompañar al Poderoso en sus tres partidos como local durante esta fase.

«¡4.000 abonos vendidos en las primeras 24 horas! El Atanasio se va preparando para la fiesta nuestra», publicó la institución. El reporte llegó acompañado de una invitación a sus seguidores para respaldar al equipo en el tramo decisivo del campeonato, en el que compartirá grupo con Nacional, Santa Fe y Once Caldas.

Hasta el 18 de noviembre podrán conservar su silla

La campaña distingue entre quienes ya tenían abono para el segundo semestre y los nuevos compradores. Los abonados 2026-II podrán recargar su abono y conservar su misma silla del 14 al 18 de noviembre, según las etapas informadas por el Medellín.

Para los nuevos abonados, la venta estará habilitada del 14 al 18 de noviembre y volverá a abrirse desde el 20 de noviembre hasta el primer partido como local. La institución dirige esta opción a quienes aún no cuentan con abono y quieren adquirir su lugar en la tribuna para el cuadrangular.

Hay una jornada específica para quienes ya son abonados y desean cambiar de ubicación. El cambio de silla se realizará únicamente el 19 de noviembre. Por eso, esa fecha debe diferenciarse tanto del plazo para conservar el mismo asiento como del periodo destinado a nuevos compradores.

Precios de los abonos del DIM para el cuadrangular

El club publicó una tabla por localidades con dos tarifas para el combo: recarga y nuevos abonados. Los valores están expresados en pesos colombianos y corresponden al ingreso a los tres partidos del Medellín como local en los cuadrangulares.

Localidad Recarga Nuevos Norte $92.400 $125.400 Sur $92.400 $125.400 Sur Familiar $107.800 $147.400 Oriental General $138.600 $209.000 Occidental General $201.300 $270.600 VIP $279.400 $379.500 VVIP $468.600 $629.200

Estos precios incluyen un cargo adicional del 10 % por servicio más IVA, de acuerdo con la aclaración que aparece en la pieza oficial. La campaña también señala que aplican términos y condiciones y remite a la sección de abonos del sitio del club para conocerlos.

La gráfica presenta además una casilla comparativa de boleta suelta con precios aproximados: $55.000 en Norte y Sur; $63.800 en Sur Familiar; $90.200 en Oriental General; $117.700 en Occidental General; $165.000 en VIP y $272.800 en VVIP. Esa columna es una referencia distinta de las tarifas del combo y no debe confundirse con el valor del abono.

La compra se realiza por DIM Plus

El Medellín indicó que la adquisición se hace a través de la aplicación DIM Plus. Allí se ofrece la compra para esta etapa, mientras que en el sitio oficial están los términos y condiciones anunciados en las piezas de la campaña. Los hinchas deben identificar si su caso corresponde a recarga, nuevo abono o cambio de silla.

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El paquete busca asegurar el ingreso a los tres compromisos como local del Poderoso. En el fixture del grupo A, el equipo rojo recibirá a Santa Fe en la primera jornada, a Once Caldas en la tercera y a Atlético Nacional en la quinta, que será el clásico paisa con la localía del DIM.

El balance de 4.000 ventas es el corte divulgado por el club al completar las primeras 24 horas de la campaña. La cifra acompaña una etapa de comercialización que todavía tiene fechas diferenciadas para las recargas, los nuevos abonados y quienes quieren cambiar su ubicación.

Lea también: El camino del Medellín en el cuadrangular.

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Los anuncios del Medellín sobre los abonos

[🤩🔴🔵] ¡La historia continúa y tu lugar, también!

👉 Habilitada la venta del combo para el cuadrangular final.

❗️ Abonados 2026-2: podrán comprar su misma silla hasta el 18 de noviembre a precio recarga. Si van a cambiar de silla, podrán hacerlo comprando el 19 de noviembre a… pic.twitter.com/Dzm85brsGY — DIM (@DIM_Oficial) 14 de noviembre de 2026

[🤩🔴🔵] ¡4.000 abonos vendidos en las primeras 24 horas! El Atanasio se va preparando para la fiesta nuestra. 🔥

Nos vemos pronto para què juntos vamos por lo que tanto merecemos. 🤝❤️💙 pic.twitter.com/2shZ8lcy6H — DIM (@DIM_Oficial) 16 de noviembre de 2026

Precios y etapas de venta de los abonos del DIM