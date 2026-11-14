Foto: DIM

Resumen: Medellín compartirá el grupo A con Atlético Nacional, Once Caldas y Santa Fe. El DIM abrirá como local ante el equipo cardenal y tendrá los clásicos paisas en las jornadas dos y cinco. El club también anunció la venta de abonos por DIM Plus.

¡Clásico a la vista! Medellín ya conoce su camino en el cuadrangular de la Liga BetPlay

Independiente Medellín ya conoce a sus tres rivales en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. El club confirmó este sábado 14 de noviembre que quedó ubicado en el grupo A junto a Atlético Nacional, Once Caldas e Independiente Santa Fe, una zona que tendrá dos clásicos paisas en la disputa por un lugar en la final.

El Poderoso compartió la composición de su grupo con un mensaje para sus seguidores: «Definidos nuestros rivales en el cuadrangular final. ¡Vamos nosotros, vamos Medellín!». En el mismo anuncio, la institución informó que los aficionados ya pueden comprar su abono por medio de la aplicación DIM Plus.

Medellín tendrá clásico paisa en su camino

La presencia de Nacional convierte al clásico antioqueño en uno de los cruces de esta fase. Los dos equipos compartirán grupo y se enfrentarán con inversión de localías: el primer duelo tendrá al conjunto verdolaga como local y el segundo corresponderá al DIM.

De acuerdo con el fixture divulgado por la Dimayor, esos encuentros aparecen en las jornadas dos y cinco. No son días del calendario: se trata del número de cada fecha del cuadrangular. El cuadro de cruces presentado por la organización no detalla horas de inicio para esos compromisos.

La rivalidad paisa será parte del recorrido, pero no el único desafío del equipo rojo. Santa Fe y Once Caldas completan la zona A y también tendrán partidos de ida y vuelta frente al Medellín. De esta manera, el calendario del Poderoso estará dividido entre tres encuentros como local y tres como visitante.

Así comenzará el recorrido del Poderoso

El DIM abrirá la fase como local ante Independiente Santa Fe. Después afrontará el clásico contra Atlético Nacional como visitante. En la tercera jornada volverá a tener la localía para medirse con Once Caldas, antes de visitar al conjunto de Manizales en la cuarta fecha.

La quinta jornada será el turno del clásico con Medellín como local. Por último, el Poderoso cerrará su participación en el grupo fuera de casa frente a Santa Fe. Ese orden permite identificar los rivales de cada presentación sin confundirlo con la programación de días y horarios.

Fecha 1: Medellín vs. Santa Fe.

Fecha 2: Atlético Nacional vs. Medellín.

Fecha 3: Medellín vs. Once Caldas.

Fecha 4: Once Caldas vs. Medellín.

Fecha 5: Medellín vs. Atlético Nacional.

Fecha 6: Santa Fe vs. Medellín.

En cada caso, el equipo que aparece primero es el local. La secuencia incluye dos jornadas consecutivas frente a Once Caldas en la mitad del recorrido, mientras que los duelos contra Santa Fe abrirán y cerrarán el camino del conjunto antioqueño.

El DIM llega después de asegurar su clasificación

Medellín terminó la primera fase en la sexta posición con 32 puntos. La tabla dejó a Nacional en el primer puesto con 40 unidades; Santa Fe sumó 34 y Once Caldas cerró el grupo de clasificados con 28. Los cuatro equipos quedaron reunidos en la misma zona para la siguiente etapa.

En el otro cuadrangular estarán América, Bucaramanga, Millonarios y Deportivo Cali. Esa distribución también tendrá un clásico regional, el vallecaucano entre América y Cali, aunque el interés inmediato de la afición roja estará en los compromisos del grupo A.

La compra de abonos por DIM Plus fue el llamado del club a sus hinchas al anunciar los rivales. Ese mensaje acompaña el comienzo de una fase en la que el Poderoso volverá a recibir a Santa Fe, Once Caldas y Nacional. Para consultar la compra, la institución señaló su aplicación oficial.

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