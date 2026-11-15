Así se jugarán los cuadrangulares semifinales: el fixture completo, fecha por fecha

Foto: Dimayor

Resumen: Dimayor publicó el fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Los clásicos paisas y vallecaucanos serán en las jornadas dos y cinco. La gráfica oficial define cruces y localías de las seis fechas, pero no incluye días de calendario ni horarios.

La Dimayor publicó este sábado 14 de noviembre el fixture de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2026. Medellín abrirá como local frente a Santa Fe y Atlético Nacional comenzará de visitante ante Once Caldas. En el grupo B, la primera jornada tendrá los duelos Deportivo Cali-Millonarios y Bucaramanga-América.

La organización presentó los cruces de las seis jornadas a través de su cuenta oficial, con el mensaje «¡Ya tenemos Fixture!». El cuadro permite conocer el orden de los partidos y las localías de los ocho clasificados en su camino por la estrella del segundo semestre.

La publicación no incluye días de calendario ni horas de inicio. Los rótulos «Fecha 1» a «Fecha 6» corresponden al número de cada jornada, no a una fecha del mes. Por eso, el fixture debe distinguirse de la programación detallada que fija cuándo se disputará cada encuentro.

Los clásicos paisas serán en las jornadas dos y cinco

Uno de los principales atractivos para la afición antioqueña será el encuentro entre Nacional y Medellín. El primer clásico del grupo A aparece en la segunda jornada, con el conjunto verdolaga como local. La revancha está prevista en la quinta, esta vez con el Poderoso encabezando el cruce.

Los dos equipos tendrán comienzos distintos. El DIM recibirá a Santa Fe y después enfrentará a Nacional de visitante. El verde, por su parte, abrirá fuera de casa ante Once Caldas antes de tener el clásico como local en la segunda fecha.

En el cierre de esta zona, Santa Fe recibirá a Medellín y Nacional será local contra Once Caldas. Antes, las jornadas tres y cuatro cruzarán al verde con el cuadro cardenal y al DIM con el conjunto de Manizales, con inversión de localías entre una fecha y otra.

América y Cali también se enfrentarán en la segunda jornada

El grupo B tendrá su primer clásico vallecaucano en la fecha dos, con América como local ante Deportivo Cali. El segundo aparece en la jornada cinco, con la localía para el equipo azucarero. Es el mismo número de jornadas que ocuparán los clásicos de Medellín en la zona A.

Millonarios comenzará de visitante contra el Cali y luego recibirá a Bucaramanga. América abrirá fuera de casa ante el conjunto santandereano, antes de disputar el clásico como local. La última fecha del grupo tendrá a Millonarios frente a Deportivo Cali y a América contra Bucaramanga.

Fixture completo, jornada por jornada

En cada cruce de la siguiente relación, el primer equipo es el local, de acuerdo con el orden presentado en la gráfica de la Dimayor. Los días y horarios no están detallados en ese anuncio.

Fecha 1

Grupo A: Medellín vs. Santa Fe; Once Caldas vs. Atlético Nacional.

Grupo B: Deportivo Cali vs. Millonarios; Bucaramanga vs. América.

Fecha 2

Grupo A: Santa Fe vs. Once Caldas; Atlético Nacional vs. Medellín.

Grupo B: Millonarios vs. Bucaramanga; América vs. Deportivo Cali.

Fecha 3

Grupo A: Santa Fe vs. Atlético Nacional; Medellín vs. Once Caldas.

Grupo B: Millonarios vs. América; Deportivo Cali vs. Bucaramanga.

Fecha 4

Grupo A: Atlético Nacional vs. Santa Fe; Once Caldas vs. Medellín.

Grupo B: América vs. Millonarios; Bucaramanga vs. Deportivo Cali.

Fecha 5

Grupo A: Once Caldas vs. Santa Fe; Medellín vs. Atlético Nacional.

Grupo B: Bucaramanga vs. Millonarios; Deportivo Cali vs. América.

Fecha 6

Grupo A: Santa Fe vs. Medellín; Atlético Nacional vs. Once Caldas.

Grupo B: Millonarios vs. Deportivo Cali; América vs. Bucaramanga.

Así queda trazado el recorrido de los ocho clasificados. La gráfica oficial reúne todos los cruces y permite revisar las localías, sin asignar por ahora una hora o un día de calendario a ninguno de esos compromisos.

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Foto: Dimayor.

Fixture de los cuadrangulares semifinales