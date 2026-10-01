Resumen: El Concejo de Medellín aprobó el Sistema de Cuidado para garantizar derechos, infraestructura y oportunidades a las personas cuidadoras.

Medellín da el paso: Concejo aprobó el Sistema de cuidado con 18 votos a favor

En una votación calificada como trascendental por la alcaldía, el Concejo de Medellín dio el visto bueno en segundo debate al Proyecto de Acuerdo 108 de 2026, adoptando formalmente el Sistema de cuidado en la capital antioqueña.

La iniciativa, que salió adelante con 18 votos a favor y uno en contra, busca consolidar una política pública sostenible en el tiempo para coordinar esfuerzos entre los sectores público, privado y comunitario, reconociendo esta labor fundamental como una responsabilidad compartida de toda la ciudad.

La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, destacó que esta aprobación representa un hito normativo para garantizar los derechos de las personas cuidadoras, especialmente de las mujeres, quienes históricamente han cargado con el peso de atender a niños, personas con discapacidad y adultos mayores.

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El modelo se fundamenta en las denominadas 5R —reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar— e incluye el desarrollo territorial a través de 21 Círculos de cuidado, centros de lavado comunitario, unidades móviles y estrategias de autonomía económica y salud mental para respaldar a las familias.

Por su parte, la concejala ponente Camila Gaviria Barreneche subrayó que la medida fortalece el acompañamiento integral y fomenta un trabajo articulado en los territorios.

Con esta nueva normativa, la ciudad busca no solo aliviar la carga de quienes sostienen estas tareas cotidianas, sino también garantizar que las personas dedicadas al cuidado dispongan de oportunidades reales para impulsar sus propios proyectos de vida y bienestar.

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