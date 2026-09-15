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Resumen: Un enjambre de abejas generó una emergencia en La Estrella, donde cerca de 10 personas fueron afectadas por picaduras. Una de ellas presentó shock anafiláctico y un bombero también resultó afectado durante la atención. Las autoridades recomendaron no manipular las abejas y reportar cualquier situación a las líneas de emergencia.

¡Pánico en La Estrella! Enjambre de abejas picó a cerca de 10 personas y una terminó en el hospital

Una emergencia relacionada con un enjambre de abejas se presentó durante la tarde de este martes en una zona urbana de La Estrella, donde varias personas fueron afectadas por las picaduras. Una de ellas tuvo que ser trasladada a un centro asistencial.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la calle 79 con carrera 59, cerca de la Alcaldía de La Estrella, hasta donde llegaron integrantes del cuerpo de bomberos para atender la situación y brindar asistencia a las personas afectadas.

Una persona fue llevada al hospital

De acuerdo con el reporte entregado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella, aproximadamente ocho personas fueron atendidas en el lugar después de ser atacadas por las abejas.

El capitán Fernando Martínez, jefe operativo del cuerpo de bomberos, explicó que una de las personas afectadas presentó un cuadro de shock anafiláctico y fue trasladada al Hospital de La Estrella para recibir atención médica.

La emergencia también dejó un integrante del organismo de socorro afectado durante la atención. El bombero presentó aguijoneo y, según el reporte, también fue atendido en el mismo centro hospitalario.

Bomberos piden no manipular el enjambre

Mientras se desarrollaba la atención de la emergencia, desde el organismo de socorro hicieron un llamado a los habitantes de la zona para evitar acercarse al enjambre o intentar intervenirlo por cuenta propia.

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“Se invita a la comunidad ciderense y sobre todo se recomienda no agredirlas ni mucho menos manipularlas”, señaló el capitán Martínez durante el reporte sobre la situación.

La recomendación busca evitar que más personas resulten afectadas por las picaduras. Ante cualquier situación relacionada con el enjambre, los bomberos solicitaron comunicarse con las líneas de emergencia dispuestas para atender este tipo de casos.

Estas son las líneas de emergencia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Estrella indicó que los ciudadanos pueden reportar información relacionada con la emergencia a través de las líneas 6044673 y 301125 1616.

La institución también reiteró su llamado a preservar el medio ambiente y evitar acciones contra las abejas mientras se atiende la situación.