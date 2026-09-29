¡Se acabaron los escondites! Derriban 8 inmuebles señalados por actividades criminales en La Estrella

Resumen: La Gobernación de Antioquia acompañó la demolición de ocho inmuebles en el sector El Hoyo, de la vereda Pueblo Viejo, en La Estrella, señalados como focos de inseguridad y vinculados, según las autoridades, con actividades de un grupo delincuencial. El lugar había sido escenario de operativos policiales y registró 175 aplicaciones de la Ley 1801 entre 2022 y 2025. Con esta intervención, la estrategia departamental llegó a 76 predios derribados en 17 municipios durante el cuatrienio.

Ocho inmuebles ubicados en el sector El Hoyo, de la vereda Pueblo Viejo, en La Estrella, fueron demolidos este martes como parte de una estrategia de seguridad impulsada por la Gobernación de Antioquia. El gobernador Andrés Julián acompañó la intervención, que se concentró en unas edificaciones que, según las autoridades, habían terminado relacionadas con actividades criminales.

La medida hace parte de una estrategia departamental que busca intervenir lugares considerados focos de inseguridad. Con la jornada realizada en La Estrella, el balance de la administración llegó a 76 inmuebles derribados en 17 municipios durante el cuatrienio.

Un sector marcado por antecedentes de inseguridad

El alcalde de La Estrella, Carlos Mario Gutiérrez, explicó que los inmuebles tenían un antecedente que se remonta al año 2000, cuando una emergencia provocada por el invierno afectó las viviendas del sector. Según su relato, después de ese episodio un grupo delincuencial se habría apoderado de las edificaciones y las habría incorporado a sus actividades para obtener rentas criminales.

“Un grupo delincuencial de esa época se apoderó de estas viviendas”, señaló el mandatario local al explicar el origen de la problemática, y añadió que con el respaldo de la Gobernación se inició el proceso para evitar que los inmuebles continuaran representando un riesgo para la comunidad.

Los antecedentes policiales también hacen parte del contexto de la intervención. En 2024 se realizó un operativo en este mismo lugar que permitió incautar 45 kilogramos de marihuana. Posteriormente, en otro procedimiento relacionado con el caso, fueron capturadas 13 personas, investigadas por delitos como extorsión, desplazamiento forzado y concierto para delinquir.

El sector registró múltiples llamados de atención

Los registros de la Policía Nacional muestran que entre 2022 y 2025 fueron reportadas 175 aplicaciones de la Ley 1801 de 2016 en El Hoyo. Dentro de estos procedimientos aparecen situaciones relacionadas con riñas y confrontaciones violentas, porte de armas de fuego y elementos cortopunzantes, manejo y uso de pólvora, perturbación de la tranquilidad por ruido, irrespeto a la autoridad y negativa a entregar información veraz durante procedimientos policiales.

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Con este historial, la demolición de las ocho estructuras se convirtió en una nueva intervención sobre un punto que las autoridades habían identificado como problemático para la seguridad y la convivencia del sector.

Gobernador destacó la estrategia

Durante la jornada, Andrés Julián defendió la utilización de este tipo de actuaciones administrativas dentro de las acciones contra el delito y señaló que buscan generar un efecto de disuasión frente a actividades como el microtráfico.

“Esta estrategia de demoler los focos de inseguridad es el componente más disuasivo de la lucha contra el microtráfico”, afirmó el gobernador. En su intervención también comparó este mecanismo con otras herramientas utilizadas por las autoridades para afectar espacios relacionados con la criminalidad.

La Gobernación ha venido aplicando esta estrategia en diferentes municipios. En septiembre ya había reportado intervenciones en otras localidades, entre ellas Rionegro y San Luis.

76 inmuebles intervenidos en 17 municipios

La demolición en La Estrella elevó a 76 el número de predios derribados durante el cuatrienio. El mayor número de intervenciones corresponde a Amagá, con 18 inmuebles, seguido de La Estrella con 8 y Turbo con 7.

El balance departamental continúa con Guarne, Sonsón y Rionegro, con 6 inmuebles cada uno; Yarumal, con 5; Copacabana, con 4; Abejorral y Ciudad Bolívar, con 3 cada uno; Amalfi, La Ceja del Tambo y San Luis, con 2 cada uno, mientras que Bello, Cocorná, La Unión y El Peñol registran uno cada uno.

La administración departamental sostiene que estas intervenciones buscan evitar que determinados inmuebles continúen siendo utilizados para actividades asociadas con la criminalidad y recuperar espacios considerados problemáticos para las comunidades.