Resumen: Alias ‘Chester’, de 23 años y señalado de pertenecer a la banda La Inmaculada, murió el 7 de septiembre en la cárcel de La Estrella. Su compañero de celda dijo a los investigadores que creía estar embrujado y que escuchó un audio sobre un supuesto ritual. No hay evidencia de que eso causara su muerte; Medicina Legal aún no define la causa.

Alias ‘Chester’, muerto en la cárcel de La Estrella, creía estar embrujado, según su compañero de celda

Andrés Felipe López Bedoya, conocido como alias «Chester», murió el pasado 7 de septiembre en el Centro de Reflexión Carcelaria de La Estrella, Antioquia. Según el relato de su compañero de celda a los investigadores, días antes él creía que estaba siendo víctima de brujería. Las autoridades siguen esperando el dictamen de Medicina Legal para establecer la causa de la muerte.

El joven, de 23 años, era señalado de pertenecer a la banda «La Inmaculada», que delinque en La Estrella y Caldas, en el sur del Valle de Aburrá. Llevaba siete meses recluido y cumplía una condena de seis años y cuatro meses por tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de inmuebles, porte ilegal de armas y falsedad marcaria. Además, era investigado por tres homicidios.

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Lo que contó el compañero de celda

De acuerdo con ese testimonio, «Chester» comenzó a enfermarse en agosto: vomitaba con frecuencia, no toleraba la comida y se desmayaba. El compañero aseguró que en el último mes y medio el cuerpo del joven «se fue secando».

El mismo testigo afirmó que, horas antes de morir, «Chester» le mostró un audio guardado en su celular. En la grabación, una mujer decía que había amarrado una fotografía del recluso al cadáver de su esposo, uno de los hombres que él habría asesinado, y que a medida que el cuerpo se descompusiera, el de «Chester» también. El testigo no dio el nombre de la mujer ni precisó con cuál de los casos se relacionaba.

Se trata de la versión de un testigo y de la creencia del propio recluso. No hay ninguna evidencia de que exista relación entre ese supuesto ritual y su fallecimiento.

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Deterioro de salud y muerte por establecer

El padre del joven declaró que en el último mes su hijo perdió cerca de 30 kilos por una enfermedad que los médicos no lograron diagnosticar, y que los medicamentos que le formularon no frenaron el deterioro.

Según el reporte de las autoridades, la alerta de emergencia se dio en la madrugada. Cuando llegó un paramédico, el recluso ya no tenía signos vitales. Un médico que acudió al lugar no certificó la muerte como natural, por lo que el caso quedó registrado como «muerte por establecer» a la espera del dictamen de Medicina Legal.