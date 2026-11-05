Resumen: Medellín cuenta con 12 Círculos de Cuidado y un Centro de Lavado Comunitario para mujeres cuidadoras. La Alcaldía adoptó el Sistema de Cuidados y busca llegar a 18 círculos en 2026.

Cuidar también cansa: lo que Medellín les ofrece a las mujeres cuidadoras para que descansen

Las mujeres cuidadoras de Medellín tienen hoy una red de apoyo pensada para que descansen, se formen y recuperen tiempo para ellas. En el marco del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se conmemora cada 5 de noviembre, la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, destacó las acciones con las que busca dignificar a quienes dedican buena parte de su vida al bienestar de otras personas.

Según la Alcaldía, cerca de 10.000 mujeres cuidadoras han accedido a servicios y procesos de acompañamiento que buscan mejorar su calidad de vida, fortalecer su autonomía y reconocer su derecho a disponer de tiempo propio.

Los espacios para descansar y formarse

Hoy la ciudad cuenta con 12 Círculos de Cuidado y un Centro de Lavado Comunitario, lugares que acercan a los territorios oportunidades de bienestar, formación y descanso.

La meta de la Alcaldía es llegar a 18 Círculos de Cuidado en 2026. Además, estos espacios seguirán abiertos durante diciembre para que las mujeres cuidadoras mantengan el acompañamiento y los servicios hasta el último mes del año.

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La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina, aseguró que la ciudad reconoce que cuidar es una responsabilidad de toda la sociedad. «Las mujeres cuidadoras también tienen derecho a ser cuidadas», afirmó.

«Queremos que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños por dedicarse al cuidado de otras personas. Dignificar su labor también significa reconocer su tiempo, garantizar oportunidades y avanzar hacia una distribución más equitativa de estas responsabilidades», agregó la funcionaria.

Un Sistema de Cuidados para que el apoyo no dependa de un solo programa

Uno de los avances más importantes del año es la adopción del Sistema de Cuidados, mediante un acuerdo aprobado por el Concejo de Medellín.

Con esta decisión, la ciudad avanza en una apuesta que reconoce el valor social y económico del cuidado y promueve que las familias, las comunidades, el sector privado y el Estado compartan esa responsabilidad.

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El sistema también busca articular los servicios y oportunidades para las personas cuidadoras, de modo que cuidar no signifique renunciar al desarrollo de sus propios proyectos de vida.

Jornadas de respiro e incentivos para madres comunitarias

Las cifras de la Alcaldía muestran el alcance de las estrategias:

Más de 4.500 mujeres cuidadoras han participado en jornadas de respiro, pensadas para promover su bienestar y su derecho al descanso.

han participado en jornadas de respiro, pensadas para promover su bienestar y su derecho al descanso. Más de 1.600 madres comunitarias han recibido incentivos económicos como reconocimiento a su contribución al cuidado de niñas y niños de la ciudad.

El reconocimiento también incluye a los hombres. A través del proyecto «Hombres que cuidan, hombres como vos», la Alcaldía de Medellín ha sensibilizado a más de 3.000 hombres sobre la importancia de asumir las responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado.

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Por qué importa el tiempo propio

Cuidar a otras personas, ya sean hijos, adultos mayores o familiares con alguna enfermedad, suele ser un trabajo diario que muchas veces no se ve ni se remunera. Por eso la Alcaldía insiste en que las cuidadoras puedan descansar, aprender y desarrollar sus propios proyectos.

Con esta conmemoración, Medellín reafirma la importancia de reconocer el valor social del cuidado y de acompañar a quienes lo ejercen. La Alcaldía señaló que la adopción del Sistema de Cuidados permite que estas acciones trasciendan las iniciativas individuales y se consoliden como un compromiso institucional de largo plazo.

El objetivo, según la entidad, es que las personas cuidadoras también puedan descansar y sacar adelante sus planes de vida.