Resumen: Una nueva red express de suministro de agua beneficiará a cerca de 8.000 habitantes de La Tablaza, en La Estrella. La obra, con 3.100 metros de tubería, llevará agua en bloque de EPM a 1.850 viviendas de cuatro unidades residenciales y actualmente está en proceso de lavado y desinfección, paso previo a su puesta en funcionamiento.

Nueva red de suministro de agua beneficiará a cerca de 8.000 habitantes de La Tablaza, en La Estrella

La infraestructura permitirá llevar agua en bloque de EPM a 1.850 viviendas de cuatro unidades residenciales del sector. La obra contempla 3.100 metros de tubería y actualmente se adelanta el proceso de lavado y desinfección.

Cerca de 8.000 habitantes del sector de La Tablaza, en el municipio de La Estrella, se beneficiarán con una nueva red express de suministro de agua, construida como una alternativa para fortalecer el abastecimiento y mitigar los posibles impactos del Fenómeno de El Niño en el sur del Valle de Aburrá.

La infraestructura, que es complementaria al Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio, permitirá llevar agua en bloque proveniente de Empresas Públicas de Medellín (EPM) a 1.850 viviendas de las unidades residenciales Panorama, Bosques de Sauces, Sauces y Flores del Campo.

Los datos clave de la obra

Beneficiarios: cerca de 8.000 habitantes del sector de La Tablaza.

Viviendas: 1.850, en las unidades residenciales Panorama, Bosques de Sauces, Sauces y Flores del Campo.

Tubería instalada: 3.100 metros.

Válvulas: tres reguladoras y una válvula mariposa.

Estado actual: la red está en proceso de lavado y desinfección, como paso previo a su puesta en funcionamiento.

¿En qué consiste la nueva red de suministro?

Para la construcción de esta red express se instalaron 3.100 metros de tubería y se realizó la adecuación y construcción de tres válvulas reguladoras y una válvula mariposa, componentes necesarios para el funcionamiento del sistema.

El boletín incluye estos componentes entre las intervenciones realizadas para el funcionamiento del sistema. La nueva red se presenta como una alternativa de suministro para las cuatro unidades residenciales mencionadas, no como una ampliación anunciada para todas las viviendas del municipio.

¿Cuándo entrará en funcionamiento?

Por ahora, la red se encuentra en proceso de lavado y desinfección, labores que estarán a cargo de la Empresa de Servicios Públicos de La Estrella y que se realizan como paso previo a su puesta en funcionamiento.

El comunicado no precisa una fecha de entrada en operación. Por eso, el anuncio de la infraestructura no significa que el nuevo suministro ya esté habilitado: el estado informado corresponde a las labores previas de lavado y desinfección. Tampoco se detallan en el boletín horarios de servicio, tarifas ni un cronograma de conexión para las viviendas.

Agua de EPM para cuatro unidades residenciales

El origen del agua y el alcance residencial son dos de los puntos centrales del anuncio. El boletín señala que el suministro en bloque provendrá de EPM y que la infraestructura permitirá llevarlo a Panorama, Bosques de Sauces, Sauces y Flores del Campo. Estas son las cuatro unidades incluidas en la información entregada.

Por su parte, la Empresa de Servicios Públicos de La Estrella aparece como la encargada de las labores de lavado y desinfección. El comunicado no desarrolla otros detalles del esquema de prestación del servicio ni anuncia trámites que deban realizar los residentes.

Una apuesta frente al Fenómeno de El Niño

De acuerdo con la información oficial, la nueva red fue construida como una alternativa para fortalecer el abastecimiento y mitigar los posibles impactos del Fenómeno de El Niño.

La obra se suma a otros proyectos con los que La Estrella ha venido fortaleciendo su sistema de acueducto. En septiembre de 2020, Minuto30 informó sobre la aprobación nacional del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, presentado entonces como una obra de más de $90.000 millones que buscaba llevar agua potable a cerca de 35.000 habitantes de los sectores de Ancón, Pueblo Viejo, Las Inmaculadas 1 y 2 y La Tablaza, zonas que históricamente contaban con agua veredal.

De acuerdo con esa publicación de 2020, el plan contemplaba garantizar la sostenibilidad hídrica y los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado las 24 horas del día, además de obras de saneamiento de las fuentes hídricas La Culebra, San Miguel y La Sillera. En otra publicación, de agosto de 2024, Minuto30 informó que EPM finalizó la interconexión Caldas-La Estrella, un proyecto presentado como beneficio para más de 20.000 hogares de Pueblo Viejo y La Tablaza.

Con esta nueva infraestructura, el municipio amplía sus alternativas de abastecimiento de agua y fortalece su capacidad para responder a los desafíos asociados a las condiciones climáticas, en beneficio de miles de familias de La Estrella.