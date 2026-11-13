Foto: Alcaldía de Medellín

Resumen: El VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias Todos los Protegemos se realizará el 18 y 19 de noviembre de 2026 en Plaza Mayor Medellín. Su agenda incluye nueve conferencias sobre pantallas, explotación infantil, rutas de ayuda, vínculos protectores y violencia digital, con expertos nacionales e internacionales. El registro empieza a las 7:00 a. m. ambos días y la entrada es libre con inscripción previa, según el programa oficial.

Todos los Protegemos: programación y horarios del congreso del 18 y 19 de noviembre en Medellín

La programación de Todos los Protegemos ya permite organizar las dos jornadas del encuentro: el miércoles 18 y el jueves 19 de noviembre de 2026, Plaza Mayor Medellín recibirá conversaciones sobre pantallas, explotación infantil en internet, rutas de protección, vínculos familiares y efectos de la violencia digital. Así lo detalla la agenda oficial del VI Congreso Internacional de Prevención de Violencias, liderado desde Tejiendo Hogares.

Bajo el lema «Conexiones fuertes, entornos seguros», el congreso tendrá entrada libre con inscripción previa, de acuerdo con el documento de los organizadores. El registro de asistentes comenzará a las 7:00 a. m. en ambos días, aunque la apertura del miércoles y la primera conferencia del jueves tendrán horarios diferentes.

Programación del miércoles 18 de noviembre

La primera jornada comenzará con el registro a las 7:00 a. m. La apertura e instalación, titulada «Todos los protegemos, una apuesta de ciudad», está prevista para las 9:00 a. m., con Margarita Gómez Marín, primera dama de Medellín, y Federico Gutiérrez Zuluaga, alcalde de la ciudad.

10:00 a. m.: Carina Castro Fumero presentará «¿Cómo están afectando las pantallas la vida de niños y jóvenes?», una de las conversaciones que abrirán el componente académico.

Carina Castro Fumero presentará «¿Cómo están afectando las pantallas la vida de niños y jóvenes?», una de las conversaciones que abrirán el componente académico. 11:15 a. m.: Daniel Root estará a cargo de «Depredadores en la red: cómo operan las redes internacionales de explotación infantil».

Daniel Root estará a cargo de «Depredadores en la red: cómo operan las redes internacionales de explotación infantil». 12:30 p. m.: la programación contempla un espacio de almuerzo libre.

la programación contempla un espacio de almuerzo libre. 2:00 p. m.: Nazly Borrero de Yatarí desarrollará «Fronteras invisibles en el entorno digital: cómo identificar la violencia digital en niños y jóvenes y activar protocolos de respuesta».

Nazly Borrero de Yatarí desarrollará «Fronteras invisibles en el entorno digital: cómo identificar la violencia digital en niños y jóvenes y activar protocolos de respuesta». 3:15 p. m.: Jannette Torres Correa hablará sobre «Cuando un niño pide ayuda: las rutas que pueden cambiar su historia».

Jannette Torres Correa hablará sobre «Cuando un niño pide ayuda: las rutas que pueden cambiar su historia». 4:30 p. m.: cierre de la primera jornada.

La agenda del miércoles conectará así el uso de las pantallas con la identificación de amenazas en internet y la respuesta de los adultos cuando un menor de edad necesita ayuda. Los temas incluyen tanto el reconocimiento de riesgos como las rutas para actuar ante las violencias.

Foto: Alcaldía de Medellín

Programación del jueves 19 de noviembre

El segundo día también abrirá el registro a las 7:00 a. m., pero las conferencias empezarán una hora después. La programación pasará de las huellas emocionales de la violencia a los desafíos de protección en internet, la educación emocional y los derechos digitales.

8:00 a. m.: Hernán Aldana Marcos ofrecerá «Las marcas de la violencia. El origen de nuestra huella emocional en cuerpo y mente».

Hernán Aldana Marcos ofrecerá «Las marcas de la violencia. El origen de nuestra huella emocional en cuerpo y mente». 9:15 a. m.: Emilio Puccio abordará «La infancia no da espera: desafíos y avances globales para proteger a niños y jóvenes en internet».

Emilio Puccio abordará «La infancia no da espera: desafíos y avances globales para proteger a niños y jóvenes en internet». 10:30 a. m.: Mar Romera presentará «Educar para la vida: el poder de los vínculos que protegen».

Mar Romera presentará «Educar para la vida: el poder de los vínculos que protegen». 12:00 p. m.: espacio de almuerzo libre.

espacio de almuerzo libre. 1:30 p. m.: Lady Ladino estará al frente de «El cerebro bajo amenaza: el impacto de la violencia digital».

Lady Ladino estará al frente de «El cerebro bajo amenaza: el impacto de la violencia digital». 2:50 p. m.: Olimpia Coral Melo compartirá «La violencia digital es real: la lucha detrás de la Ley Olimpia».

Olimpia Coral Melo compartirá «La violencia digital es real: la lucha detrás de la Ley Olimpia». 4:00 p. m.: cierre del VI Congreso Internacional Todos los Protegemos.

Foto: Alcaldía de Medellín

Los expertos que estarán en Todos los Protegemos

Después de revisar los horarios, los asistentes encontrarán perfiles de distintas disciplinas. Desde Costa Rica participará Carina Castro Fumero, neuropsicóloga clínica y pediátrica. Por Estados Unidos estará Daniel Root, presentado en el programa como agente especial supervisor de la Unidad Operativa de Explotación Infantil del FBI.

México tendrá en la agenda a Nazly Borrero de Yatarí, ingeniera informática, magíster en Ciberseguridad y experta en delitos informáticos y forensia digital, y a Olimpia Coral Melo, activista y defensora de los derechos digitales e impulsora de la Ley Olimpia.

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También participarán Hernán Aldana Marcos, de Argentina, doctor en Ciencias Biológicas y especialista en neurociencias; Emilio Puccio, de Italia, abogado y secretario general del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos de los Menores, y Mar Romera, de España, pedagoga, psicopedagoga y especialista en educación emocional.

La participación colombiana incluirá a Jannette Torres Correa, abogada y especialista en Derecho de Familia, y a Lady Ladino, médica neuróloga, epileptóloga e investigadora en neurociencias. Sus intervenciones pondrán en la conversación las rutas de ayuda y el impacto de la violencia digital.

Según la presentación del programa, el propósito es que las herramientas compartidas durante el congreso lleguen a las familias, las instituciones y las personas que acompañan a niños y adolescentes. La prevención, el reconocimiento de señales de alerta y la capacidad de actuar a tiempo serán el hilo de las dos jornadas.

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Consulte también la programación oficial completa del congreso.