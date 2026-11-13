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Resumen: La búsqueda por el ataque en el centro de Medellín dejó un nuevo paso. El alcalde contó cómo avanzó el caso.

El caso del agente de tránsito de El Hueco dio un giro: el señalado ya tiene que responder

El caso del agente de tránsito agredido en El Hueco, en el centro de Medellín, tuvo un nuevo avance. El alcalde Federico Gutiérrez informó que el hombre señalado de golpear y amenazar al funcionario se presentó voluntariamente ante la Policía, después de las labores adelantadas para identificarlo y ubicarlo.

Según el mandatario, el señalado, identificado como Damián, acudió a la estación de Policía La Candelaria y fue dejado a disposición de la Fiscalía. El anuncio se conoció el 12 de noviembre y corresponde al mismo episodio que quedó registrado en video en la zona comercial del centro.

La novedad está en la presentación del hombre ante las autoridades y en el trámite de la denuncia penal. La agresión ya había sido informada por Minuto30 el 9 de noviembre, cuando las imágenes del ataque circulaban en redes sociales.

¿Qué pasó con el señalado de agredir al agente de tránsito?

Gutiérrez explicó que la identificación comenzó a partir de lo sucedido y que la Policía llegó hasta la vivienda del sospechoso. De acuerdo con su relato, esas diligencias precedieron a la decisión del hombre de presentarse en la estación del centro de Medellín.

El alcalde señaló que allí se le impuso un comparendo y que posteriormente intervinieron la Policía y la Sijín para conducirlo ante la Fiscalía General de la Nación. La denuncia por el ataque al funcionario ya había sido presentada, según informó el mandatario.

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El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades por los presuntos delitos de violencia contra servidor público e intento de homicidio. El alcalde relacionó este último señalamiento con el arma blanca que el hombre habría utilizado para intentar lesionar al funcionario.

La presentación ante la Policía y el traslado a la Fiscalía no equivalen a una condena. La responsabilidad penal deberá establecerse dentro del proceso correspondiente, con respeto por la presunción de inocencia.

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El ataque quedó registrado en El Hueco

El episodio se registró en el sector de Cundinamarca con Maturín. En las imágenes divulgadas se observa a un hombre que encara al agente de tránsito, lo sigue y le lanza golpes, mientras el funcionario retrocede y procura mantener la distancia.

Según la información de la Alcaldía de Medellín, el hombre reclamaba por una inmovilización de su motocicleta el 31 de octubre, durante los controles a las rodadas de Halloween. En ese procedimiento le habrían impuesto un comparendo por conducir sin licencia.

En medio del ataque, el señalado presuntamente sacó un arma blanca e intentó lesionar al funcionario. Otro hombre intervino en el lugar portando un arma, tras lo cual el sospechoso se alejó. Ese registro fue una de las piezas conocidas públicamente sobre lo ocurrido.

Frente al caso, el alcalde rechazó las amenazas y los ataques a los servidores públicos. «No aceptamos ni las amenazas, ni aceptamos en ningún momento la agresión», manifestó al referirse al respaldo a los funcionarios que cumplen labores en las vías.

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Otro caso distinto ocurrió en Robledo

La entrega por el episodio de El Hueco es distinta del caso registrado el 10 de noviembre en Robledo. Allí, otro agente de tránsito resultó lesionado en un hombro cuando intentaba auxiliar a una conductora que había tenido un altercado con un motociclista.

La Secretaría de Movilidad informó que, en ese segundo hecho, el señalado responsable fue capturado con apoyo de la comunidad. Tanto el funcionario como la conductora instauraron denuncias, y el caso quedó en manos de la Fiscalía por presunta violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.

En El Hueco, entretanto, el avance anunciado por el alcalde es la comparecencia de Damián y su puesta a disposición de la Fiscalía por la agresión denunciada. Los dos episodios involucran a funcionarios de Movilidad, pero son hechos y actuaciones diferentes.