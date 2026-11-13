Festival del Buñuelo: Medellín elegirá el mejor de 2026 con votación ciudadana

Foto: John Alexi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)

Resumen: La ciudad elegirá el mejor buñuelo entre los negocios inscritos; las inscripciones cierran el 16 de noviembre y la ciudadanía votará por sus favoritas.

La Alcaldía de Medellín abrió la convocatoria para la segunda edición del Festival del Buñuelo, la competencia gastronómica que elegirá el mejor de la ciudad en plena temporada decembrina y que premiará a los negocios ganadores con un paquete de incentivos para impulsar su crecimiento.

La iniciativa, que regresa bajo el nombre «¡Que Viva el Buñuelo!», está dirigida a los establecimientos comerciales que elaboren y vendan buñuelos en una sede física de Medellín. Los interesados podrán inscribirse hasta el 16 de noviembre, cuando finaliza el proceso de registro.

Además de exaltar uno de los amasijos más tradicionales de la época navideña, el Festival del Buñuelo busca fortalecer a los pequeños empresarios del sector, generar nuevas oportunidades comerciales y acercar sus productos a más consumidores de la ciudad.

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«Invitamos a todos los establecimientos de comercio de Medellín que elaboran buñuelos a participar en esta competencia, que reconocerá tanto las recetas tradicionales como las propuestas innovadoras. También invitamos a los ciudadanos a probar y a votar las diferentes propuestas», señaló la secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano Rojo.

La Alcaldía de Medellín indicó que el festival es una forma de conectar a los negocios con nuevos públicos, incentivar el consumo local y generar oportunidades de comercialización y posicionamiento para los emprendedores del sector gastronómico.

¿Cuáles son las categorías del Festival del Buñuelo?

La competencia tiene dos categorías para destacar tanto las recetas de siempre como las propuestas que reinventan este popular alimento.

La primera es Mejor Buñuelo Tradicional, que reconocerá a los establecimientos que conservan la preparación clásica de este producto, uno de los más consumidos durante la temporada decembrina.

La segunda es Mejor Buñuelo Innovador, que premiará las propuestas que incorporen ingredientes diferentes, rellenos, combinaciones de sabores o presentaciones creativas.

Cada establecimiento podrá participar únicamente en una categoría y, en el caso de las franquicias, solo se permitirá la inscripción de una de sus sedes.

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Así serán las fechas del Festival del Buñuelo 2026

Cerradas las inscripciones, del 17 al 30 de noviembre los ciudadanos podrán probar las preparaciones participantes y votar por sus favoritas a través de la plataforma oficial del festival, con un voto permitido por categoría.

Los cinco establecimientos con mayor votación en cada modalidad avanzarán a la gran final, programada para el 4 de diciembre. En esa jornada, un jurado especializado evaluará las propuestas finalistas y elegirá a los ganadores de las dos categorías, cuyos resultados se anunciarán durante el mismo evento.

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¿Qué premios recibirán los ganadores?

Cada ganador se llevará un bono de $2 millones en insumos y diez horas de asesoría empresarial especializada, que podrán orientar hacia temas como identidad y registro de marca, requisitos del Invima, diseño de producto y de experiencia, marketing digital y costos.

El paquete de beneficios incluye además una mentoría con un empresario referente del sector gastronómico, una sesión profesional de fotografía de producto y acompañamiento para ingresar a plataformas digitales y ampliar los canales de comercialización.

El registro, las votaciones y toda la información del Festival del Buñuelo estarán disponibles en la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico de Medellín.

Así le fue a la primera edición del festival

La primera edición de ¡Que Viva el Buñuelo! se realizó en diciembre de 2025 y coronó a dos negocios de barrio como los mejores de la ciudad, en un certamen que contó con votación ciudadana y un jurado especializado.

Buñuelería La Especial, de la comuna 16-Belén, se llevó el título al mejor buñuelo tradicional, mientras que Happy Buñuelo, sede Florencia, de la comuna 5-Castilla, ganó en la categoría de buñuelo innovador.

Con esta segunda edición, la Alcaldía de Medellín busca seguir visibilizando y fortaleciendo los negocios gastronómicos que mantienen viva la tradición del buñuelo y hacen de la cocina una oportunidad de crecimiento empresarial.