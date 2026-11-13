¡Crisis en el Alma Máter! Empezó a remitir pacientes de alta complejidad por falta de pagos

Resumen: El cuerpo médico del Hospital Alma Máter de Antioquia anunció que empezó a remitir pacientes de alta complejidad y a no recibir estudiantes por la falta de pagos. Reportan una deuda de $455.000 millones, más de 550 renuncias y el cierre de 110 camas, 11 de UCI y 5 quirófanos.

Foto: Redes Sociales.

El cuerpo médico del Hospital Alma Máter de Antioquia (HAMA) informó, según el comunicado citado por El Espectador, que desde este jueves 12 de noviembre empezó a remitir de forma ordenada a pacientes de alta complejidad hacia otras instituciones, ante la imposibilidad de garantizar una atención segura y oportuna por la falta de pagos. El anuncio se conoció en un comunicado en el que los especialistas clínicos y quirúrgicos del hospital se pronuncian sobre una crisis «conocida y documentada» que, según indican, ya suma una deuda acumulada de $455.000 millones.

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Giros incompletos de las EPS, según los médicos

Los especialistas recordaron que el Alma Máter atiende cerca del 25 % de los servicios de alta complejidad de Antioquia. Aun así, afirman que en el último año la mayoría de las aseguradoras (EPS) no ha cumplido con los giros completos, y que el recaudo de los últimos meses solo alcanza el 68 % de los servicios prestados.

«Las consecuencias recaen sobre los pacientes y quienes sostenemos la atención: se adeudan tres meses y medio de salario a la mayoría del personal, cinco meses de aportes a la seguridad social, la prima del primer semestre y las deducciones laborales pendientes de pago a terceros», se lee en el comunicado, citado por El Espectador.

Los médicos señalan además que el giro directo realizado en los últimos meses ha sido «insuficiente». Como ejemplo citan el más reciente, del 9 de noviembre, en el que se giraron $5.034 millones para todo el hospital. De ese total, la Nueva EPS aportó apenas $686,8 millones, cerca del 13,6 %. «Estos valores son significativamente menores que los girados a otras instituciones de la ciudad», explicaron, y agregaron que esas cifras «son ampliamente insuficientes» y los dejan sin los ingresos básicos para funcionar como institución hospitalaria.

Más de 550 renuncias y servicios reducidos

El equipo médico del Alma Máter indicó que en lo que va de 2026 han renunciado más de 550 profesionales. Esa salida de personal, sumada a la escasez de insumos, dispositivos y medicamentos, ha llevado al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de UCI y 5 quirófanos.

También se han reducido servicios como laboratorio, trasplantes, oncología, hemodinamia e imágenes diagnósticas, así como las cirugías cardiovasculares, ortopédicas, urológicas y oncológicas. Se trata del mismo panorama que la Junta Directiva del hospital expuso el pasado 4 de noviembre, cuando pidió auxilio al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Medellín.

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Las medidas que ya empezaron a aplicarse

Ante esta situación, el cuerpo médico anunció dos decisiones que comenzaron a implementarse este jueves:

Remisión de pacientes de alta complejidad: al no poder garantizar una atención segura y oportuna, se inició el proceso de remisión ordenada de estos pacientes hacia otras instituciones, priorizando su seguridad y la continuidad del cuidado.

al no poder garantizar una atención segura y oportuna, se inició el proceso de remisión ordenada de estos pacientes hacia otras instituciones, priorizando su seguridad y la continuidad del cuidado. Aviso a las instituciones educativas: las universidades con rotaciones clínicas de medicina, especialidades médico-quirúrgicas y demás áreas de la salud fueron informadas de que el hospital no recibirá estudiantes, internas, internos, residentes ni practicantes, por ausencia de garantías clínicas y laborales.

Esta última medida pesa de manera especial, pues el Alma Máter, vinculado a la Universidad de Antioquia, es considerado el mayor sitio de prácticas en el área de la salud del país, con cerca de 11.000 rotaciones al año de estudiantes de pregrado y posgrado, médicos internos y residentes, según informó el propio hospital en su comunicado del 4 de noviembre.

El llamado de los médicos

El comunicado termina con un llamado a las autoridades y a las entidades responsables de pago. «Hacemos un llamado de solidaridad al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a las entidades responsables de pago y a los gremios del sector, para que se viabilicen soluciones inmediatas que garanticen el flujo de caja y el pago total de los servicios prestados», plantean.

Los especialistas aseguran que seguirán en disposición al diálogo. «Nuestra prioridad es y será el cuidado de la vida de las personas; por ello, pedimos que se nos garanticen condiciones dignas para poder seguir cuidándolas», concluye el texto.

El Alma Máter, según ha informado el propio hospital, atiende a poblaciones vulnerables de Antioquia, Córdoba, Chocó y el Eje Cafetero.

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