Foto: Fiscalía General de la Nación

Resumen: Un hombre señalado de asesinar a una mujer que intentó auxiliar a una vecina en medio de una presunta situación de violencia intrafamiliar en el barrio Barrancas de Usaquén, en el norte de Bogotá, fue capturado en Cartagena por el CTI de la Fiscalía y la Policía Nacional. El procesado será presentado ante un juez de control de garantías y enfrentará una imputación por homicidio agravado.

Capturado en Cartagena el señalado de matar a una mujer que auxilió a una vecina en Usaquén

Un hombre señalado de asesinar a una mujer que, en medio de una presunta situación de violencia intrafamiliar, intentó auxiliar a una vecina en el norte de Bogotá, fue capturado en Cartagena (Bolívar) en un operativo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional.

El capturado, contra quien existía una orden judicial, fue ubicado por las autoridades en la capital de Bolívar, lejos del escenario del crimen, y será presentado en las próximas horas ante un juez de control de garantías. Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará el delito de homicidio agravado.

Los hechos por los que hoy responde el procesado ocurrieron el pasado 17 de octubre en el barrio Barrancas, de la localidad de Usaquén. De acuerdo con la investigación, la víctima escuchó gritos de auxilio que provenían de una vivienda cercana a la suya y, lejos de hacerse la de la vista gorda, decidió acercarse para averiguar qué estaba pasando y ayudar a la vecina que, al parecer, era agredida por el hoy capturado.

La mujer tocó la puerta del inmueble buscando intervenir en la situación, pero el hombre salió y, sin mediar palabra, la atacó con un arma cortopunzante. La agresión le causó una herida de gravedad en el cuello, por la que tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos médicos, la mujer permaneció en una unidad de cuidados intensivos y murió dos días después a causa de la lesión. Lo que empezó como un intento de ayuda a una vecina terminó en una tragedia que enlutó a una familia del norte de la capital.

Desde entonces, investigadores del CTI y de la Policía Nacional adelantaron las pesquisas para identificar y localizar al presunto responsable, quien habría abandonado Bogotá tras el ataque. El seguimiento de las autoridades permitió establecer que el hombre se encontraba en Cartagena, donde finalmente fue capturado en cumplimiento de la orden judicial.

De acuerdo con las autoridades, la captura se logró gracias al trabajo de inteligencia y al cruce de información entre los investigadores de la capital y las unidades desplegadas en Cartagena, ciudad a la que el señalado habría llegado intentando pasar desapercibido.

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La Alcaldía de Bogotá informó que el procesado deberá responder ante un juez de control de garantías, escenario en el que la Fiscalía le imputará el delito de homicidio agravado y donde se definirá si recibe medida de aseguramiento mientras avanza el proceso penal en su contra.

El caso ha generado preocupación entre los habitantes de Usaquén, una de las localidades del norte de Bogotá en la que las autoridades han reforzado los operativos de seguridad y los llamados a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de violencia, en especial las situaciones de violencia intrafamiliar que, como en este caso, pueden terminar en tragedia.

Las autoridades recordaron que la denuncia oportuna es clave para prevenir este tipo de hechos y para que los responsables sean puestos a órdenes de la justicia. Cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo puede reportarse a través de la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas en Bogotá.

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Con esta captura, las autoridades buscan darle un mensaje de contundencia a quienes cometen delitos en la capital y luego intentan huir a otras ciudades del país para evadir la acción de la justicia. La investigación continúa y no se descartan nuevos avances en el esclarecimiento completo de los hechos.

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Mientras tanto, la familia de la víctima espera que el proceso judicial avance y que el capturado responda por el delito que se le imputará en la audiencia de control de garantías.