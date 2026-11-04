Resumen: La Policía capturó en Kennedy a un hombre de 24 años señalado de lanzar a su pareja desde un cuarto piso el pasado Día de la Madre. La víctima, Yenis, de 35 años, falleció por la gravedad de las heridas. El capturado tenía una orden de captura vigente por feminicidio y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

Feminicidio en Bogotá: casi seis meses después cayó el hombre señalado de lanzar a su pareja de un cuarto piso

Las autoridades lograron la captura del presunto responsable de un feminicidio en Bogotá que enlutó el pasado Día de la Madre: un hombre de 24 años es señalado de lanzar a su pareja sentimental desde el cuarto piso de una vivienda del barrio María Paz, en la localidad de Kennedy.

El procedimiento se registró este 4 de noviembre en la carrera 86 con calle 1, un punto cercano al lugar donde ocurrió el crimen. Uniformados que adelantaban labores de registro y control le pidieron los documentos al hombre y, al verificar su identidad en un dispositivo electrónico, apareció la alerta: contra él pesaba una orden de captura vigente por feminicidio.

«Al solicitar antecedentes a un ciudadano, este es requerido por orden judicial por feminicidio. Al indagar sobre los hechos, se evidencia que ocurrieron el 10 de mayo, donde una mujer pierde la vida al presuntamente ser lanzada de un cuarto piso», explicó el teniente coronel Juan Montilla, comandante de la Estación de Policía Kennedy.

Tras la captura, el señalado fue trasladado a una Unidad de Reacción Inmediata (URI) y quedó a disposición de las autoridades judiciales. Un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra. De acuerdo con las autoridades, el hombre deberá responder por el delito de feminicidio; su nombre no ha sido revelado por ahora.

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El crimen que enlutó el Día de la Madre en Kennedy

Los hechos por los que hoy responde ante la justicia ocurrieron el 10 de mayo de 2026, cuando el país celebraba el Día de la Madre. Al interior de un apartamento del barrio María Paz, Yenis, de 35 años, pidió ayuda en medio de una discusión con su pareja sentimental.

La discusión escaló y, de acuerdo con la investigación, el hombre la habría lanzado desde el cuarto piso de la edificación. La mujer fue auxiliada y trasladada a la Clínica de Occidente, donde los médicos la intervinieron quirúrgicamente, pero falleció por la gravedad de las heridas.

Desde ese día, el principal sospechoso estaba huyendo de la justicia. La Policía le siguió el rastro durante casi seis meses por este caso de feminicidio en Bogotá, hasta que un control de rutina en Kennedy terminó delatándolo en plena calle.

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¿Qué dicen las cifras de violencia contra la mujer en Bogotá?

Este caso se conoce en medio de las alertas por la violencia contra las mujeres en la capital. Según el balance de la Secretaría de Salud, el año 2025 cerró con más de 71.000 atenciones a mujeres por violencia física, psicológica, sexual, económica, abandono y negligencia.

Solo entre enero y marzo de 2026 se registraron 3.211 casos de violencia intrafamiliar en la ciudad y 3.569 hechos investigados como posibles intentos de feminicidio, un promedio de 40 casos por día.

Las cifras encendieron las alarmas de los concejales Fabián Andrés Puentes y Samir Bedoya, quienes a mitades de mayo pidieron acciones más contundentes del Distrito para proteger a las mujeres y frenar los casos de feminicidio en Bogotá.

Feminicidio en Bogotá: once casos en el primer semestre de 2026

De acuerdo con registros de la Fiscalía General de la Nación divulgados por la Secretaría Distrital de la Mujer, entre enero y junio de 2026 se tipificaron 11 feminicidios en Bogotá, frente a los 10 registrados en el mismo periodo de 2025.

Los casos se concentraron en Bosa y Ciudad Bolívar, con tres cada una; Usaquén registró dos, mientras que Chapinero, San Cristóbal y Usme reportaron uno respectivamente.

En ese mismo semestre, la Secretaría Distrital de la Mujer reportó 210.556 atenciones, de las cuales el 64 % estuvieron relacionadas con situaciones de violencia. Además, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y acompañó a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio.

Mientras el proceso judicial avanza, este caso de feminicidio en Bogotá vuelve a encender las alertas sobre la violencia contra la mujer en la capital. Las autoridades recordaron que las mujeres que requieran orientación o acompañamiento pueden comunicarse con la Línea Púrpura Distrital al 01 8000 112 137 y, en caso de emergencia, llamar a la línea 123.