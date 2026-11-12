Fotos: Captura de video

Resumen: Jóvenes se lanzaron bengalas en una calle de Segovia, en el Nordeste antioqueño, a una cuadra de la estación de Policía. Un ciudadano grabó la escena y el video generó rechazo en redes. El secretario de Gobierno, Diego Montoya Marín, anunció que con la Policía se verifica el video para identificar a los participantes. Si son menores, los padres deberán responder; si son mayores, la Policía los buscará para sancionarlos. No hubo quemados.

Jóvenes armaron una guerra de bengalas en Segovia, a una cuadra de la estación de Policía

Una calle de Segovia, en el Nordeste antioqueño, se convirtió en escenario de una llamada «guerra de bengalas» entre jóvenes que se lanzaban artefactos pirotécnicos en plena vía pública, a pocos metros de la estación de Policía del municipio. La escena quedó grabada en video y ya genera reacciones de rechazo en redes sociales.

Según se aprecia en las imágenes, el enfrentamiento comenzó entre risas y gritos, con la advertencia de que estaba a punto de empezar. Uno de los participantes sostiene una bengala encendida que despide chispas y fuego mientras apunta hacia el otro lado de la calle, donde otro joven también parece prepararse para lanzar. Un ciudadano que presenció el hecho lo grabó con su celular y el material comenzó a circular rápidamente.

Lo que más críticas ha provocado es el lugar donde ocurrió. De acuerdo con la denuncia que acompaña el video, el juego con pólvora se desarrolló a escasos metros de la estación de Policía y nadie hizo nada por evitarlo. Además del riesgo para quienes participaban, los vecinos de la zona también quedaron expuestos a posibles quemaduras o incendios.

La Alcaldía rechazó lo ocurrido

La administración municipal se pronunció por medio del secretario de Gobierno, Diego Montoya Marín, quien rechazó «contundentemente» la actitud de los jóvenes que aparecen en el video. Explicó que, junto con la Policía Nacional, se está verificando el material para identificar a las personas que participaron en el hecho.

Las autoridades indicaron que, hasta el momento, el episodio no dejó personas quemadas, aunque reconocieron la gravedad de lo ocurrido y el peligro al que se expusieron los involucrados y quienes estaban cerca.

El funcionario recordó que, aunque todavía no ha comenzado diciembre, en el municipio ya arrancaron las campañas para evitar el uso de la pólvora, por lo que no se tolerarán comportamientos que pongan en riesgo a la comunidad.

Habrá sanciones para los padres

Montoya Marín explicó que las consecuencias dependerán del nivel de participación y de la edad de las personas que aparecen en las imágenes. Si se trata de menores de edad, intervendrá la Policía de Infancia y Adolescencia y los padres tendrán que responder por lo que hicieron sus hijos. Si son mayores de edad, la Policía los buscará y recibirán las sanciones correspondientes.

Con ese panorama, la Secretaría de Gobierno hizo un llamado a los padres de familia para que estén más atentos a lo que hacen sus hijos en la calle, sobre todo en una época del año en la que la pólvora suele circular sin control.

Un riesgo que se repite en la temporada

El caso es el primero de este año en Segovia, pero no es un hecho nuevo en el municipio. En años anteriores se han presentado situaciones similares que terminaron con personas atendidas en el hospital, y por eso las autoridades insisten en que la manipulación de pólvora, incluso de artefactos que parecen inofensivos como las bengalas, puede causar quemaduras graves.

La preocupación se suma a otros episodios que se han visto en Antioquia con este tipo de juegos peligrosos. Las autoridades de varios municipios han reiterado que lanzar bengalas entre grupos de jóvenes no es una diversión inocente: una chispa puede alcanzar los ojos, la cara o las manos, o prender fuego a viviendas y vehículos cercanos.

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Mientras avanza la verificación del video, la Alcaldía de Segovia y la Policía insisten en que la pólvora no es un juego y en que no tolerarán este tipo de comportamientos durante la temporada de fin de año.