Resumen: Tres jóvenes fueron sancionadas en Remedios por manipular bengalas de forma peligrosa durante el fin de semana de velitas. Policía adelantó campañas preventivas y recordó los riesgos del uso de pólvora.

Autoridades multan a las jóvenes por el uso de bengalas en Remedios

El municipio de Remedios, Antioquia, vivió un episodio de alto riesgo durante el fin de semana de velitas, cuando se difundieron videos de jóvenes manipulando bengalas de manera peligrosa en plena vía pública.

La escena, que rápidamente generó indignación, terminó con una persona lesionada en una pierna y obligó a las autoridades a actuar de inmediato ante el uso irresponsable de material pirotécnico.

Aunque inicialmente la Gobernación de Antioquia había anunciado una recompensa para ubicar a los responsables, ese incentivo no fue necesario. La Policía identificó a las tres involucradas en el corregimiento El Tesoro, donde fueron notificadas de su sanción.

El coronel Hernán Muñoz, comandante de Policía en la subregión del Nordeste, confirmó que las jóvenes recibieron un comparendo por convivencia y deberán participar en actividades comunitarias orientadas a la prevención del uso de bengalas y demás pólvora.

“Se habló con las tres muchachas, se les explicó el riesgo al que expusieron a toda la comunidad y se procedió con el comparendo. Ahora harán parte de las campañas pedagógicas para seguir llevando el mensaje de no a la pólvora”, indicó el oficial.

Las jóvenes, todas entre 18 y 22 años, expresaron su arrepentimiento. Una de ellas afirmó que pensaron que se trataba de “una forma diferente de celebrar”, sin dimensionar que podían causar daños.

El caso sirvió como recordatorio para Remedios y sus corregimientos: la pólvora ilegal no es un juego y puede dejar consecuencias graves.

Las autoridades insistieron en optar por celebraciones seguras, actividades comunitarias y eventos autorizados que no pongan en riesgo ni a niños, ni a adultos mayores, ni a los animales.

