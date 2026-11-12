Gobernador de Antioquia condena el secuestro de Nancy Gómez, oriunda de Cisneros

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Resumen: El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, condenó el secuestro de Nancy Gómez, oriunda de Cisneros y primera dama de Uribia, La Guajira, y pidió que los Gaula la retornen sana y salva. La alcaldesa de Cisneros, Lina María Correa, exigió su liberación inmediata, mientras la familia sigue sin conocer su paradero. La mujer fue plagiada el miércoles al salir de un gimnasio; hay recompensa de $300 millones y operativos con helicópteros Black Hawk.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, condenó este jueves el secuestro de Nancy Gómez, la mujer oriunda de Cisneros, en el nordeste antioqueño, que fue plagiada en la mañana del miércoles en Uribia, La Guajira, donde se desempeña como primera dama y gestora social por ser la esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago García.

A través de su cuenta de X, el mandatario departamental recordó las raíces antioqueñas de la víctima y aseguró que «el secuestro es una de las expresiones más crueles de la violencia». Además, expresó su deseo de que los grupos Gaula logren retornar a la mujer a su hogar sana y salva y pidió que los responsables sean neutralizados «por la vía de las armas o de la justicia».

Desde Antioquia condenamos el secuestro de Nancy Gómez, oriunda de Cisneros, y primera dama del municipio de Uribia, La Guajira. El secuestro es una de las expresiones más crueles de la violencia. Dios quiera los GAULAS la retornen a su hogar sana y salva; y neutralicen a los bandidos responsables, por la vía de las armas o de la justicia. — Andrés Julián (@AndresJRendonC) November 12, 2026

El pronunciamiento del gobernador se suma al de la alcaldesa de Cisneros, Lina María Correa, quien expresó su solidaridad con la familia y con el mandatario de Uribia, y reclamó el regreso inmediato de la mujer a su territorio.

«Exigimos que le den libertad, que esté de vuelta y esté de regreso en su casa, con su familia y a las comunidades que tanto esperan por ella», señaló la mandataria al Sistema Informativo de Teleantioquia.

En Cisneros, municipio donde nació Nancy Gómez y donde aún vive parte de su familia, la angustia crece con el paso de las horas. Familiares, amigos y autoridades locales han elevado su voz para exigir la pronta liberación de la mujer, mientras la comunidad se mantiene en oración por su regreso.

Su hermana, Luz Adriana Gómez, también oriunda de Cisneros y quien estaba con ella minutos antes del plagio, pidió «respeto, unión y mucha oración» y aseguró que por ahora la familia desconoce su paradero. «Nuestro único deseo es que regrese sana y salva. Confiamos en Dios y en las autoridades que están haciendo los trabajos pertinentes», manifestó.

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¿Cómo ocurrió el secuestro de Nancy Gómez?

Nancy Gómez, psicóloga de 43 años, fue secuestrada en la madrugada del miércoles 11 de noviembre cuando salía de un gimnasio de Uribia, el municipio fronterizo con Venezuela donde su esposo ejerce como alcalde. Según los testimonios conocidos, varios hombres armados llegaron en un vehículo blanco, la obligaron a subir y abandonaron el lugar con rumbo desconocido.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la recepción de pruebas de supervivencia de la primera dama ni que algún grupo armado se haya atribuido el secuestro. Aunque entre las hipótesis de la investigación se contempla una posible participación del ELN, organización con presencia en La Guajira, los funcionarios departamentales aclararon que todavía no cuentan con elementos suficientes para responsabilizar a esa agrupación.

Un antecedente que preocupa a la familia es que, según denunció el alcalde Jaime Luis Buitrago, desde hace aproximadamente un año él y su esposa venían recibiendo amenazas e intimidaciones, una situación que ya había sido puesta en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Recompensa de $300 millones y operativos por tierra y aire

Mientras crecen los llamados por su liberación, la Gobernación de La Guajira anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por información que permita establecer el paradero de Nancy Gómez. Las labores de búsqueda incluyen unidades terrestres, organismos de inteligencia y helicópteros Black Hawk, con controles en corredores estratégicos y sectores cercanos a la frontera con Venezuela, ante la posibilidad de que los captores intenten trasladarla fuera del país.

Los investigadores también revisan las cámaras de seguridad del municipio para reconstruir la ruta de escape de los responsables, y el Gobierno nacional ordenó mantener un plan candado en la región para cerrarles el paso.

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Por ahora, tanto en Cisneros como en Uribia, la familia de Nancy Gómez permanece a la espera de noticias que permitan establecer que se encuentra con vida, mientras desde Antioquia y La Guajira crecen las voces que exigen su pronta liberación.