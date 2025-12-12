Nueva ‘guerra de bengalas’ en Rionegro: la peligrosa moda viral que casi termina en tragedia

Resumen: Video viral muestra una peligrosa “guerra de bengalas” en Rionegro. Jóvenes lanzaron pirotecnia en la vía pública y ya enfrentan sanciones por uso indebido de pólvora.

En redes sociales se volvió viral un video grabado en el barrio El Porvenir, en Rionegro, donde un grupo de jóvenes protagonizó una supuesta “guerra de bengalas” en plena vía pública.

Las imágenes muestran a varias personas lanzándose pirotecnia entre sí, sin tener en cuenta el riesgo para la comunidad ni las graves lesiones que este tipo de elementos pueden causar.

En la grabación se observa a al menos cuatro participantes ubicados a lado y lado de la calle, disparando bengalas como si se tratara de un juego. Incluso, uno de los proyectiles impacta en la cabeza a uno de los involucrados, mientras otro alcanza el torso de una joven que se ve sorprendida por la explosión. Pese al evidente peligro, los participantes reaccionan entre risas y continúan la actividad.

La Alcaldía de Rionegro confirmó que los responsables ofrecieron disculpas públicas y serán sancionados por el uso indebido de pólvora en espacio público. Además, se adelanta una investigación para determinar si participaron menores de edad, lo que podría aumentar la gravedad de las medidas.

Entre tanto, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro advirtió sobre las consecuencias de esta moda, recordando que las quemaduras por pirotecnia ya dejan más de 60 personas lesionadas en lo que va de diciembre, incluidos varios menores.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar este tipo de comportamientos y a reforzar el uso responsable del espacio público durante la temporada navideña.

