¡Ni Thor lo pudo evitar! Robaron tres vehículos de la casa de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Australia

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Resumen: Desconocidos ingresaron a la propiedad de Elsa Pataky y Chris Hemsworth en Broken Head, Australia, y robaron tres vehículos. Según ¡HOLA! y 7News, no se reportaron heridos y dos automotores fueron recuperados. La investigación continúa.

¡Ni Thor lo pudo evitar! Elsa Pataky y Chris Hemsworth fueron víctimas de un robo en su propiedad de Australia, según informó ¡HOLA!, que consultó al entorno de la actriz. El caso también fue reportado por el medio australiano 7News: desconocidos entraron a la finca de Broken Head, cerca de Byron Bay, y se llevaron tres vehículos. No se reportaron personas heridas.

Robo en la propiedad de Elsa Pataky y Chris Hemsworth

De acuerdo con la reconstrucción publicada por ambos medios, los hechos ocurrieron durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 2026. Pataky habría despertado hacia las dos de la mañana por los ladridos de los perros, pero volvió a dormirse sin advertir entonces lo que estaba sucediendo en la finca.

Horas después, al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad, la actriz habría descubierto el ingreso de desconocidos. Según 7News, la grabación mostraba a hombres con el rostro cubierto y algunos de ellos llevaban cuchillos. Esos detalles hacen parte del relato difundido por el medio australiano sobre el material de vigilancia.

El reporte de 7News sitúa el aviso a las autoridades alrededor de las 7:30 de la mañana. El medio recoge que los agentes acudieron a una vivienda de Broken Head tras recibir la denuncia por el robo de vehículos ocurrido más temprano ese mismo día. La investigación quedó en manos de las autoridades de Nueva Gales del Sur.

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Tres vehículos robados y una investigación en marcha

Los automotores sustraídos fueron identificados por 7News como un BYD, una camioneta Ram y una Raptor. El mismo reporte señala que los intrusos habrían conseguido entrar al garaje, donde estaban estacionados los vehículos, y que las llaves se encontraban en su interior. Esa es la versión del ingreso divulgada por el medio, mientras continúan las pesquisas.

En su información actualizada, 7News indicó que dos vehículos fueron recuperados: uno en Coraki y otro en Tabulam. ¡HOLA! también informó de esas dos localizaciones tras hablar con el entorno de Pataky. Un tercer automotor seguía sin aparecer en los reportes consultados sobre el caso.

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No se precisó cuál de los tres vehículos era el que faltaba por recuperar. Por eso, la relación de marcas y modelos no permite adjudicar a uno de ellos la condición de desaparecido. La información disponible tampoco incluye un anuncio de capturas por este robo.

La familia no sufrió lesiones, según los reportes

El dato más tranquilizador entre los detalles divulgados es que no hubo personas heridas. ¡HOLA! señaló que el entorno de la actriz describió lo ocurrido como un disgusto y destacó que, pese al episodio, la familia mantiene su vida en Australia. La revista también recogió que consideran tranquila la zona donde residen.

La propiedad está en Broken Head, al sur de Byron Bay. Según la publicación española, el matrimonio construyó allí su vivienda en 2019, en un entorno rodeado de naturaleza que eligió para su vida familiar, lejos del movimiento habitual de Hollywood.

La tranquilidad y la privacidad fueron dos de los motivos que llevaron a la pareja a establecerse en ese rincón de Australia, de acuerdo con ¡HOLA!. El robo alteró esa rutina, aunque el entorno de Pataky restó dramatismo al episodio.

Por ahora, el caso se concentra en esclarecer el ingreso a la finca y dar con el vehículo que seguía pendiente de recuperación. Detrás de la broma con el martillo de Thor, lo sucedido es un robo que afectó la residencia de dos figuras del cine y que continúa bajo investigación en Australia.

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