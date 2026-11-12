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    • Dólar hoy en Colombia: así amaneció la TRM este jueves 12 de noviembre

    La TRM para este jueves 12 de noviembre quedó en $3.297,07 por dólar, sin cambios frente al miércoles, tras varias jornadas al alza que acercaron la divisa a los $3.300.

    Publicado por: Redacción Minuto30

    Manos contando billetes de dólares junto a pesos colombianos en una casa de cambio, imagen de referencia para la TRM
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    La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este jueves 12 de noviembre de 2026 quedó en $3.297,07 por dólar, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. La divisa se mantuvo sin cambios frente a la jornada anterior, después de varias jornadas consecutivas al alza que la acercaron a la barrera de los $3.300.

    La TRM de hoy es la misma que rigió el miércoles 11 de noviembre, por lo que la variación diaria es de $0,00 (0,00%). Frente al miércoles 5 de noviembre, cuando la tasa se ubicó en $3.221,19, el dólar acumula un aumento de $75,88 (2,36%) en una semana; y frente al 10 de octubre ($3.194,44), la divisa se ha apreciado $102,63 (3,21%) en el último mes.

    Como lo reportó esta redacción en la nota del dólar del miércoles 11 de noviembre, la divisa viene en una racha alcista que la llevó a niveles que no se veían desde comienzos de octubre, impulsada por el fortalecimiento del dólar a nivel global y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

    La pausa de este jueves llega en una semana cargada de noticias económicas en Colombia: el martes, la Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto, aunque con límites al Gobierno, una decisión que los mercados siguen de cerca por sus efectos fiscales.

    En las casas de cambio del país, el dólar se negocia este jueves en promedio cerca de $3.166 para la compra y $3.265 para la venta, según los tableros de los principales centros cambiarios, por debajo de la tasa oficial, como es habitual.

    La TRM es la referencia oficial para operaciones en dólares en Colombia: con ella se calculan pagos de importaciones, créditos en dólares, remesas y obligaciones financieras pactadas en la divisa estadounidense.


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