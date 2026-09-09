¡Se llevó tremendo susto! Jimmy Vásquez sufrió fuerte quemadura durante reto en ‘MasterChef’

Resumen: Jimmy Vásquez sufrió una quemadura de segundo grado durante un reto de eliminación en ‘MasterChef Celebrity’, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro médico y recibió varios días de incapacidad. Su ausencia le impidió continuar en esa jornada, pero no quedó eliminado. Claudia Bahamón explicó que, cuando esté en condiciones de regresar, deberá enfrentar un nuevo reto de eliminación para definir su permanencia en la competencia.

Una emergencia alteró el desarrollo de uno de los recientes retos de ‘MasterChef Celebrity’. Jimmy Vásquez sufrió una fuerte quemadura mientras participaba en una prueba de eliminación y tuvo que abandonar la competencia para recibir atención médica.

El accidente ocurrió durante la noche del 6 de septiembre, mientras los participantes se encontraban desarrollando el desafío. Debido a la lesión, el actor tuvo que ser trasladado a un centro médico, donde fue valorado por especialistas.

La revisión médica determinó que Vásquez presentaba quemaduras de segundo grado, por lo que recibió varios días de incapacidad. Esta situación le impidió continuar con la prueba que estaba realizando junto a sus compañeros y también lo mantuvo alejado de la siguiente jornada de eliminación.

La lesión cambió temporalmente su participación

La ausencia de Jimmy Vásquez se produjo en medio de una etapa decisiva del programa. Mientras el resto de concursantes continuó con las pruebas establecidas, el actor debió concentrarse en su recuperación debido a las indicaciones médicas.

Su salida momentánea de la cocina generó dudas sobre lo que ocurriría con su participación en el reality, especialmente porque no pudo completar el reto en el que sufrió el accidente.

En esa jornada, Sebastián Vega terminó siendo el participante eliminado. Vásquez, por su parte, no estuvo presente debido a la incapacidad que recibió después de ser atendido por la quemadura.

Sin embargo, la situación no significó que el actor quedara eliminado de manera inmediata. La producción decidió establecer una condición especial para determinar su continuidad una vez pueda reincorporarse a la competencia.

Así será el regreso de Jimmy Vásquez

Claudia Bahamón fue la encargada de explicar qué ocurrirá cuando el actor pueda regresar a la cocina. Según lo anunciado durante el programa, Vásquez tendrá que enfrentarse a un nuevo reto de eliminación.

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La decisión significa que su regreso no estará acompañado de una permanencia asegurada. En lugar de reincorporarse directamente al grupo y continuar con las siguientes pruebas, deberá demostrar en ese desafío que todavía tiene un lugar dentro de la competencia.

Además, Bahamón explicó que el participante tendrá que conservar el delantal negro hasta enfrentarse a la prueba. Por esta razón, su retorno estará marcado desde el comienzo por el riesgo de abandonar el programa.

La medida pone a Vásquez ante un escenario particular: después de superar el periodo de recuperación, tendrá que volver a los fogones y enfrentarse a una prueba cuyo resultado definirá si continúa o no en ‘MasterChef Celebrity’.

El actor deberá esperar para volver a la cocina

Por ahora, la prioridad para Jimmy Vásquez es recuperarse de las lesiones ocasionadas por el accidente. Los días de incapacidad otorgados por los especialistas determinarán el periodo durante el cual permanecerá alejado de las grabaciones.

La situación ocurrió durante una de las pruebas de eliminación de la producción y terminó modificando el camino que el actor llevaba dentro de la competencia.

La información sobre el accidente y la determinación tomada posteriormente por el programa fue divulgada por Semana, medio que reportó que Vásquez sufrió quemaduras de segundo grado y recibió incapacidad médica tras ser trasladado a un centro asistencial.

De esta manera, su participación en ‘MasterChef Celebrity’ continúa abierta, pero con una condición clara: cuando pueda regresar, no tendrá asegurada su permanencia y deberá enfrentarse a un reto de eliminación para definir su futuro en la competencia.