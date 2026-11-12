Resumen: El horóscopo de este jueves 12 de noviembre de 2026 trae las predicciones de los 12 signos del zodiaco en el amor, la salud y el dinero. Con la semana en su recta final, las estrellas invitan a cerrar pendientes y a terminar fuerte.

El horóscopo del jueves 12 de noviembre de 2026 llega con la semana entrando en su recta final. Consulte las predicciones de todos los signos en Minuto30 y descubra qué le deparan los astros en el amor, la salud y el dinero.

El jueves es día de empuje: lo que se sembró a principio de semana hoy pide un esfuerzo final. Las estrellas invitan a terminar fuerte, a cuidar los detalles y a no dejar para el viernes lo que puede cerrarse hoy.

Cada signo recibe un impulso distinto en esta jornada. Aprovéchelo, mantenga el foco y recuerde que los buenos cierres abren mejores comienzos.

ARIES (21 marzo al 20 abril)

El jueves le da viento a favor para cerrar pendientes importantes. En el amor, su franqueza será bien recibida si la acompaña de un gesto tierno; no todo es acción. En el dinero, buen día para cobrar lo que le deben o para recordar un pago pendiente, con firmeza y educación. En la salud, cuidado con los excesos de velocidad: tanto en la moto como en las decisiones. Termine el día con una tarea menos y dormirá mejor.

Consejo del día: firmeza sí, atropello no.

TAURO (21 abril al 21 mayo)

Jueves de cosecha tranquila: su constancia empieza a dar resultados visibles. En el amor, la seguridad que usted transmite es un imán; no tema mostrar también su lado vulnerable. En el dinero, día favorable para ahorrar o para mover plata con cabeza: compare opciones sin afán. En la salud, el cuerpo pide mimos: una buena comida, un buen baño y una buena siesta. Lo que viene construyendo vale la pena; no lo abandone a mitad de camino.

Consejo del día: la paciencia paga intereses.

GÉMINIS (22 mayo al 20 junio)

Su agilidad mental estará en su mejor momento este jueves. En el amor, una conversación que pospone desde el lunes encuentra hoy su momento: las palabras saldrán solas. En el dinero, puede surgir una propuesta interesante; pregunte todo antes de decir que sí. En la salud, no deje que el ritmo le robe el almuerzo: el cerebro también necesita combustible. Escriba las ideas del día, porque hoy vienen en ráfaga y mañana pueden no estar.

Consejo del día: anote rápido, decida despacio.

CÁNCER (21 junio al 22 julio)

El jueves lo encuentra con la sensibilidad afinada y las prioridades claras. En el amor, un recuerdo bonito puede reavivar la conexión con su pareja; compártalo. En el dinero, evite las decisiones emocionales de última hora: si duda, espere al viernes. En la salud, las emociones de la semana piden una válvula de escape: música, caminata o una llamada con alguien de confianza. En casa, un pequeño cambio de ambiente le renovará la energía.

Consejo del día: los recuerdos bonitos también son combustible.

LEO (23 julio al 22 agosto)

Jueves para cerrar la semana laboral con broche de oro. En el amor, un cumplido sincero a tiempo vale más que un regalo costoso; no lo guarde. En el dinero, su trabajo habla por usted: alguien con poder de decisión está tomando nota. En la salud, el orgullo no es excusa para ignorar el cansancio; escuche al cuerpo antes de que grite. En la noche, celebre los avances de la semana, aunque sean pequeños.

Consejo del día: celebrar los avances también es avanzar.

VIRGO (23 agosto al 22 septiembre)

Su precisión es la aliada perfecta para un jueves de cierres. En el amor, menos análisis y más presencia: el otro necesita su compañía, no su informe. En el dinero, revise los números de la semana y encontrará un ajuste que le conviene hacer hoy. En la salud, no convierta la relajación en otra tarea con horario: simplemente permítasela. Terminar algo que arrastra desde hace semanas le dará un alivio inmenso.

Consejo del día: cerrar pendientes también descansa la mente.

LIBRA (23 septiembre al 22 octubre)

El jueves le trae armonía recuperada y decisiones más fáciles que ayer. En el amor, día ideal para un detalle romántico a mitad de semana; la rutina se rompe con gestos, no con discursos. En el dinero, si estaba dudando entre dos opciones, hoy la balanza se inclina con claridad. En la salud, busque belleza en el día: una caminata bonita o un café servido con calma. Su capacidad de unir personas puede ser útil en un conflicto de terceros.

Consejo del día: la rutina se rompe con gestos, no con discursos.

ESCORPIO (23 octubre al 21 noviembre)

Jueves intenso, como le gusta a su signo, pero con resultados concretos. En el amor, la conexión profunda que busca está disponible; solo necesita bajar la guardia un poco. En el dinero, su olfato para detectar oportunidades está fino: actúe, pero con los datos en la mano. En la salud, no acumule tensión hasta el viernes: libérela hoy con ejercicio. Algo que investiga o espera está a punto de revelarse; mantenga la calma.

Consejo del día: bajar la guardia también requiere coraje.

SAGITARIO (22 noviembre al 21 diciembre)

El jueves le trae ganas de expansión: úselas con puntería. En el amor, planee algo grande para el fin de semana; la anticipación ya es media fiesta. En el dinero, cuidado con el entusiasmo comprador: si algo le emociona, déjelo reposar 24 horas. En la salud, el movimiento es su medicina; no se quede quieto todo el día frente a una pantalla. Su fe en el futuro es contagiosa: compártala con alguien que la necesite.

Consejo del día: emoción sí, pero con reposo de 24 horas.

CAPRICORNIO (22 diciembre al 20 enero)

Jueves productivo, de esos que le encantan a su signo. En el amor, su compromiso se nota en los hechos; solo recuerde decirlo también con palabras. En el dinero, los frutos del esfuerzo reciente se acercan; mantenga la disciplina que lo trajo hasta aquí. En la salud, no sacrifique el sueño por adelantar trabajo: la productividad de mañana depende del descanso de hoy. Alguien valora su ejemplo más de lo que usted imagina.

Consejo del día: el descanso también es parte del plan.

ACUARIO (21 enero al 18 febrero)

Su originalidad brilla este jueves en el lugar menos esperado. En el amor, un plan fuera de lo común puede reavivar la chispa o iniciar una nueva. En el dinero, su forma distinta de ver los problemas puede traducirse en una solución que otros no vieron; propóngala. En la salud, rompa la rutina aunque sea en lo pequeño: su mente lo agradece. Rodéese de gente que piensa distinto; ahí está su combustible.

Consejo del día: piense distinto, pero dígalo en voz alta.

PISCIS (19 febrero al 20 marzo)

El jueves le pide convertir sensibilidad en acción concreta. En el amor, un detalle tierno y específico dirá más que mil palabras bonitas; hágalo hoy. En el dinero, mantenga los pies en la tierra con las promesas de dinero fácil: su intuición sabe distinguir lo real. En la salud, el descanso emocional es tan necesario como el físico; ponga límites a lo que lo drena. La semana termina mejor de lo que empezó: confíe en el proceso.

Consejo del día: la ternura concreta vale más que mil palabras bonitas.

Recuerde que el horóscopo es una guía orientativa y que las decisiones de su vida las toma usted. Siga informado con las noticias de hoy en Minuto30.