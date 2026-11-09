¡Sacudón en Wall Street! Acciones de Nvidia se hunden tras la confesión de infidelidad de Jensen Huang

Resumen: Las acciones de Nvidia cayeron más de 5 % este lunes en las operaciones previas de Wall Street, después de que su CEO, Jensen Huang, admitiera en un correo interno que le fue infiel a su esposa. La junta directiva abrió una investigación independiente por la relación del directivo con una empresaria señalada como presunta espía china, lo que aumenta la incertidumbre sobre su futuro al frente de la compañía.

Las acciones de Nvidia se desplomaron este lunes en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, después de que el cofundador y director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, admitiera en un correo enviado a todos los empleados que le fue infiel a su esposa, en medio del escándalo por su relación con una empresaria señalada por agencias de inteligencia de Estados Unidos como una presunta espía china.

La caída en bolsa

Según datos de TradingView citados por el medio vietnamita Dan Tri, a las 4:30 de la mañana de este lunes en Nueva York los títulos del gigante de los chips cayeron brevemente 5,43 %, hasta cotizar alrededor de 176,5 dólares por acción, más de 10 dólares por debajo del cierre del viernes, cuando habían terminado en 186,64 dólares tras un repunte de 2,78 %.

La caída rondó el 5 % durante la mañana y, según Bloomberg, llegó a tocar brevemente el 6 %. En el mercado de Fráncfort los papeles llegaron a perder más de 6 %, lo que, de mantenerse, borraría cerca de 270.000 millones de dólares de valor de mercado frente al cierre del viernes, de acuerdo con datos de LSEG citados por The Globe and Mail. Axios calculó que el desplome equivale a unos 199.000 millones de dólares en operaciones regulares.

La confesión de Jensen Huang

La polémica estalló a raíz de un memorando interno que Huang envió a sus subordinados. En la carta, el reservado multimillonario del sector tecnológico admitió haber sido infiel en su matrimonio con Lori Huang y ofreció disculpas a su esposa, a sus hijos y a todos los empleados de la empresa.

«Le fui infiel a mi esposa. Mis acciones la hirieron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento profundamente», escribió el directivo, según el texto citado por CNBC. En el mismo correo afirmó que había quedado por debajo de su responsabilidad frente a sus colegas, la junta directiva, los socios y los accionistas de la compañía en todo el mundo.

Tras el escándalo, la junta directiva de Nvidia inició de inmediato una investigación independiente. En un comunicado emitido el domingo, la compañía afirmó que Huang «apoya plenamente la revisión y se ha comprometido a cooperar» con ella, y tranquilizó a los inversionistas al señalar que no tiene motivos para creer que se hayan producido filtraciones de secretos comerciales o violaciones de seguridad.

El señalamiento de espionaje

De acuerdo con informes de The New York Times y Financial Times, la relación de Huang sería con Alice Huang, sin parentesco con el directivo, exempleada de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur. Según esos medios, agencias de inteligencia estadounidenses investigaron a la empresaria y habrían concluido que pasaba información a Pekín, por lo que la junta de Nvidia examina si su máximo directivo fue blanco de una «operación de inteligencia extranjera».

El Gobierno chino rechazó el señalamiento. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó la «llamada narrativa de la espía china» como una acusación «totalmente infundada, una calumnia y una difamación», según Reuters.

Las repercusiones llegaron hasta la familia del directivo: Madison Huang, hija del CEO y ejecutiva de Nvidia, canceló un viaje previsto a Seúl para una conferencia de la compañía que debía iniciar este lunes, según las empresas con las que tenía citas agendadas, citadas por The Globe and Mail.

Una acción ya bajo presión

El desplome de este lunes agrava el momento de Nvidia en bolsa: sus títulos ya acumulaban una caída cercana al 13 % desde que se conocieron los primeros reportes sobre la relación, y, según Dan Tri, de alrededor de 22 % frente a su máximo de octubre. Antes de la polémica, el valor de mercado del fabricante de chips de inteligencia artificial ya estaba bajo presión por la cautela de los inversionistas frente a los presupuestos de gasto de las grandes tecnológicas y por el efecto de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

En contraste, las acciones de los principales proveedores asiáticos de Nvidia repuntaron este lunes: TSMC subió 6,5 %, Samsung Electronics 2,9 % y SK Hynix 4,7 %, tras las pérdidas de la semana pasada.

Qué dicen los analistas

Kunjan Sobhani, experto de Bloomberg Intelligence, afirmó que la investigación de la junta aumenta los «riesgos de dependencia del personal clave», aunque consideró que el episodio no alterará las perspectivas principales del negocio a corto plazo, desde las proyecciones de ingresos y los márgenes de beneficio hasta el calendario de lanzamiento de nuevas generaciones de productos.

Por su parte, el analista Dan Ives calificó el episodio como un duro golpe a la imagen de Huang, un «black eye moment», pero aseguró a CNBC que hablar de reemplazarlo es «una comedia», al considerar que Nvidia sigue entre dos y tres años por delante de China en chips de inteligencia artificial. Aun así, admitió que la investigación crea «una enorme incertidumbre» sobre si Huang permanecerá al frente de la empresa.

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