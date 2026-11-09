Escándalo en Nvidia: investigan si su jefe Jensen Huang fue blanco de una presunta espía china

Resumen: Nvidia abrió una investigación independiente sobre su director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió una relación íntima con una ejecutiva señalada por la inteligencia de EE.UU. como presunta espía china. Trump lo defendió y tres comités del Congreso le pidieron una comparecencia a puerta cerrada para el 18 de noviembre.

La junta directiva de Nvidia, el gigante de los chips para inteligencia artificial, abrió este domingo una investigación independiente sobre su propio fundador y director ejecutivo, Jensen Huang, después de que trascendiera que mantuvo una relación íntima con una ejecutiva de negocios señalada por la inteligencia de Estados Unidos como una presunta espía de China.

El escándalo, destapado por The New York Times y el Financial Times y ampliado este lunes en un reportaje del diario español El Mundo, sacudió a Washington y a Silicon Valley, pues se trata del hombre que dirige la segunda compañía cotizada más valiosa del mundo, fabricante de los chips más codiciados para el desarrollo de la inteligencia artificial.

La confesión de Jensen Huang

El propio Huang rompió el silencio este domingo con una carta dirigida a los empleados de Nvidia, en la que reconoció que le fue infiel a su esposa, Lori, con quien tiene dos hijos.

«Fui infiel a mi esposa. Mis actos le hicieron daño a ella y a nuestros hijos. No tengo excusa», escribió el empresario, de 63 años, que también pidió disculpas a los trabajadores, a la junta y a los accionistas, y aseguró que cooperará plenamente con la pesquisa.

En un comunicado, la junta directiva informó que un comité de directores independientes, asistido por asesores jurídicos externos, examinará «toda la información disponible», aunque precisó que «no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos». Huang, agregó la compañía, seguirá al frente de la empresa mientras avanza la investigación.

¿Quién es la mujer señalada?

De acuerdo con los reportes del Times, la mujer es Alice Huang —sin parentesco con el empresario—, ejecutiva de Megaspeed, una firma de Singapur investigada por las sospechas de que facilitaba a China procesadores estadounidenses sujetos a restricciones. Según El Mundo, una filial de esa empresa llegó a comprar equipos con chips de Nvidia por 4.800 millones de dólares.

La inteligencia estadounidense habría determinado que Alice Huang fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para recopilar información sobre el jefe de Nvidia y sus avanzados chips de inteligencia artificial. Ni ella ni Megaspeed han sido acusadas formalmente de ningún delito; Nvidia sostuvo que las interacciones de su director ejecutivo fueron contactos rutinarios de negocios y el Gobierno chino rechazó las versiones este lunes: «Las tesis sobre espías chinos son pura invención y una calumnia», afirmó Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Exteriores de ese país.

Trump salió en su defensa y el Congreso lo citó

El presidente Donald Trump defendió este domingo a Huang pese a las sospechas. «Creo que es un hombre honorable y que probablemente tiene una explicación. Deberían escucharla», dijo ante los periodistas en Florida, donde aseguró que el empresario «ha hecho un trabajo fantástico por nuestro país». Según el Times, el mandatario fue informado de la relación el año pasado y optó por no actuar; preguntado ahora sobre si se arrepentía, respondió: «No, no lo creo».

Además, los presidentes de tres comités de la Cámara de Representantes —el de Asuntos Exteriores, el Comité Selecto sobre China y el de Inteligencia— le pidieron a Huang una comparecencia conjunta a puerta cerrada el próximo 18 de noviembre, con la opción de aceptar esa fecha o proponer una alternativa, para responder por sus interacciones con la ejecutiva y por los protocolos de seguridad de Nvidia frente al espionaje extranjero.

Las «trampas de miel», una vieja táctica

Como recuerda el reportaje de El Mundo, firmado por Lucas de la Cal, el caso reavivó el foco sobre una de las tácticas más antiguas atribuidas al espionaje de Pekín: las llamadas «trampas de miel», que usan la seducción y las relaciones sentimentales para acercarse a personas con acceso a información sensible.

Entre los antecedentes están el de Katrina Leung, la confidente del FBI que mantuvo durante 18 años una relación con el agente que la supervisaba mientras transmitía información clasificada a China; el de Christine Fang, la estudiante que se abrió camino en la política de California y se vinculó con el congresista Eric Swalwell, y el extraordinario caso del diplomático francés Bernard Boursicot, engañado durante años por un cantante de ópera chino que se hizo pasar por mujer, una historia que inspiró la película M. Butterfly.

El año pasado, Estados Unidos llegó a prohibir a sus diplomáticos destinados en China mantener relaciones amorosas o sexuales con ciudadanos de ese país.

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