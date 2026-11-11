¡El ‘Big Boss’ vuelve! Daddy Yankee tendrá un lugar especial en Coachella 2027: estos son los headliners

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Resumen: Coachella reveló el cartel de su edición 2027, que se hará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril en Indio, California. Dua Lipa, Tame Impala y SZA serán los headliners y Daddy Yankee tendrá un espacio especial en el festival. Las entradas salen a la venta el 13 de noviembre.

El festival Coachella ya reveló el cartel de su edición 2027 y uno de los nombres que más llamó la atención fue el de Daddy Yankee. El puertorriqueño tendrá un lugar especial en el evento, una ubicación dentro de la programación que suele reservarse para artistas de gran peso y que marca uno de los regresos más comentados a los grandes escenarios.

Los tres headliners oficiales serán Dua Lipa, Tame Impala y SZA, que encabezarán las jornadas de los dos fines de semana del festival, que se realizará del 9 al 11 y del 16 al 18 de abril de 2027 en el Empire Polo Club de Indio, California, como es tradición cada año.

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Aunque el 'Big Boss' no aparece como uno de los tres cabezas de cartel, el medio Variety explicó que contará con un espacio especial dentro del festival, similar al de una figura adicional de gran peso en la programación. Su nombre fue de los más comentados tras el anuncio, sobre todo entre el público latino, pues se trata de uno de los artistas urbanos más influyentes de la historia y su retiro dejó un vacío enorme en el género.

El regreso de Daddy Yankee a un escenario de esta magnitud tiene un valor adicional. En diciembre de 2023, después de su gira de despedida 'La Última Vuelta', el artista anunció su retiro de la música para dedicarse a su fe cristiana y desde entonces sus apariciones musicales han sido muy contadas. Por eso, verlo en el cartel de Coachella 2027 ya se siente como uno de los momentos más esperados por sus fanáticos, que llevan años pidiendo verlo de nuevo en vivo.

Apenas se conoció el cartel, las redes sociales se llenaron de reacciones de seguidores del puertorriqueño celebrando la noticia y especulando sobre las canciones que podría interpretar en un show que promete repasar los grandes éxitos de su carrera.

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La programación también confirmó una fuerte presencia latina e internacional. En el cartel aparecen Becky G, Jisoo de BLACKPINK, Måneskin, Kehlani, Tiësto y Peggy Gou, además de un nombre histórico: Madonna, que regresará al Dance Tent, el espacio donde ya se había presentado en 2006 durante la era de 'Confessions on a Dance Floor'. Justice, por su parte, tendrá un espacio especial con el debut de su propuesta 'Blinded by the Lights' en Bunker, lo que refuerza la apuesta del festival por combinar artistas de enorme alcance comercial con presentaciones pensadas exclusivamente para el evento.

La lista sigue con nombres como Phoebe Bridgers, Weezer, Zara Larsson, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, Role Model, Four Tet, Leon Thomas, Martin Garrix y Mariah the Scientist, entre muchos otros que completan un cartel amplio y variado para los dos fines de semana.

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Sobre los cabezas de cartel, Dua Lipa llega a Coachella 2027 consolidada como una de las figuras del pop más importantes de los últimos años. Tame Impala, el proyecto del australiano Kevin Parker, vuelve a ocupar un lugar central en el festival, mientras que SZA completa la tríada principal con una de las propuestas más fuertes del R&B contemporáneo, tras años de éxitos y reconocimientos en la industria.

Para los que ya están haciendo cuentas, las entradas para Coachella 2027 saldrán a la venta el próximo 13 de noviembre a las 12:00 p. m., hora del Pacífico, según informó oficialmente el festival. Como suele pasar, se espera que las boletas se agoten rápido, más con un cartel que mezcla regresos históricos, figuras globales del pop y una representación latina importante.

Vale recordar que la edición 2026 estuvo encabezada por Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Karol G y Anyma, una edición en la que la presencia latina también fue protagonista. Para 2027, el festival mantiene esa apuesta y suma a Daddy Yankee como uno de sus grandes atractivos, en un regreso que muchos ya consideran histórico para la música urbana.