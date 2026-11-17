Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército reportó la inutilización de dos dragones brasileros y una draga en Zaragoza, maquinaria que estaría vinculada a las finanzas del Clan del Golfo.

Un operativo contra la explotación ilícita de yacimientos mineros en Zaragoza, Antioquia, terminó con la inutilización de tres unidades de producción, según informó la Séptima División del Ejército Nacional este martes 17 de noviembre. La intervención se desarrolló en la vereda Tonovan 2 y estuvo dirigida contra maquinaria que, de acuerdo con las autoridades, estaría al servicio de las finanzas de una subestructura del Clan del Golfo.

El reporte oficial señala que los uniformados ubicaron dos dragones brasileros y una draga tipo caperuza. Los equipos fueron inutilizados de manera controlada en el lugar del procedimiento. El Ejército calculó que la maquinaria intervenida tendría un valor comercial superior a los 10.000 millones de pesos.

La operación fue ejecutada por tropas del Batallón de Selva N.° 57 General Julio Guillermo Jaramillo Berrío, de la Brigada 11. También contó con apoyo de la brigada especializada contra la minería ilegal, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con la información difundida por la institución militar.

Tres unidades mineras intervenidas en Zaragoza

La presencia de los equipos fue detectada en este sector rural del municipio del Bajo Cauca antioqueño. Las fotografías divulgadas por el Ejército muestran estructuras de gran tamaño junto a zonas de extracción y a los militares que participaron en la intervención. El video oficial también registra las instalaciones y el momento de la inutilización de una de las máquinas.

Foto: Ejército Nacional

Las autoridades atribuyeron la presunta utilización de estas unidades a la Subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. Esa vinculación corresponde al señalamiento contenido en el balance militar sobre el destino de los recursos obtenidos mediante la actividad minera. El comunicado relaciona la operación con las acciones contra las fuentes de financiación de esa estructura armada.

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El cálculo económico entregado por el Ejército

Además del valor atribuido a los equipos, el Ejército estimó una afectación económica mensual cercana a los 5.000 millones de pesos para la organización señalada. La institución relacionó esa cifra con una producción aproximada de 12 kilogramos de oro al mes en las unidades intervenidas. Se trata de las estimaciones oficiales divulgadas tras el procedimiento, no de una cuantificación independiente.

El valor comercial de la maquinaria y el cálculo de los ingresos mensuales corresponden a conceptos diferentes dentro del reporte. Mientras el primero supera los 10.000 millones de pesos y hace referencia a los equipos inutilizados, el segundo describe el flujo de recursos que, según la fuerza pública, dejaría de generar la explotación en ese punto de Zaragoza.

Foto: Ejército Nacional

La información publicada concentra el resultado del operativo en la localización e inutilización de las tres unidades mineras. El balance divulgado por la Séptima División no identifica a personas capturadas en esta intervención ni presenta nombres de posibles responsables individuales. Su principal resultado anunciado es la afectación de los equipos y de la capacidad de producción que las autoridades les atribuyen.

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Con este procedimiento en la vereda Tonovan 2, las instituciones participantes reportaron una nueva intervención contra la explotación ilícita de minerales en el Bajo Cauca. Las imágenes y las cifras del caso fueron divulgadas por el Ejército Nacional a través de sus canales oficiales este martes, junto con el detalle de las unidades militares y entidades que apoyaron la operación.

La intervención se concentró en equipos usados para la extracción, no en una incautación de oro anunciada por las autoridades. Por eso, los 12 kilogramos mencionados en el reporte corresponden a una estimación de producción mensual. El balance tampoco presenta esa cantidad como material recuperado durante la diligencia, sino como una referencia para explicar la dimensión económica que el Ejército atribuye a la actividad en las unidades localizadas.