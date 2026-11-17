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Resumen: La Policía busca a un hombre señalado como presunto responsable del asesinato de su madre y un sobrino menor de edad en Llano Grande, Dabeiba. El doble homicidio ocurrió hacia las 8:30 p. m. del lunes 16 de noviembre. Bomberos apoyó la ubicación de los cuerpos y la coordinación de las diligencias judiciales. La línea 123 recibe información bajo reserva.

Buscan a hombre señalado de asesinar a su madre y a su sobrino menor en Dabeiba

La Policía busca a un hombre señalado como presunto responsable del asesinato de su madre y de un sobrino menor de edad en la vereda Llano Grande, zona rural de Dabeiba, en el Occidente de Antioquia. El doble homicidio fue reportado hacia las 8:30 de la noche del lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía de Urabá, el sospechoso pertenece al mismo núcleo familiar de las dos víctimas. Tras conocerse lo ocurrido, la institución activó capacidades de inteligencia, investigación criminal y vigilancia para ubicarlo y avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

La búsqueda del señalado por el crimen en Dabeiba

El reporte policial identifica a las víctimas como la madre del presunto responsable y un sobrino suyo menor de edad. La búsqueda se concentra en dar con el paradero del hombre señalado por el ataque, mientras los investigadores tratan de reconstruir lo ocurrido en la zona rural del municipio.

La información conocida sobre el doble homicidio sitúa los hechos en Llano Grande, una vereda de Dabeiba. Las circunstancias en las que fueron atacadas las víctimas y los motivos del crimen continúan siendo materia de investigación por parte de las autoridades.

La Policía no ha divulgado las identidades de las dos personas asesinadas en los reportes conocidos sobre el caso. Tampoco se ha precisado el tipo de arma utilizada. La información disponible se centra en el parentesco del sospechoso con las víctimas, la ubicación de los cuerpos y las actuaciones iniciadas después de la alerta.

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Bomberos y Policía coordinaron la atención en Llano Grande

Después de conocer la situación, los uniformados adelantaron las coordinaciones necesarias con el Cuerpo de Bomberos para verificar lo sucedido. Esa actuación permitió establecer el lugar exacto en el que se encontraban los cuerpos y preparar el desarrollo de las diligencias judiciales.

De acuerdo con el reporte de la institución, la coordinación entre las entidades buscó garantizar las condiciones de seguridad requeridas para la inspección técnica de los cadáveres. El procedimiento se realizó siguiendo los protocolos establecidos para ese tipo de actuaciones.

Las labores iniciales incluyeron la ubicación de las víctimas y la verificación de la escena. Paralelamente, la Policía activó a sus unidades de inteligencia e investigación criminal, junto con las patrullas de vigilancia, para avanzar en la localización del presunto responsable.

La investigación busca establecer qué ocurrió

El caso permanece bajo investigación y la relación familiar señalada por las autoridades hace parte de la información preliminar recopilada hasta ahora. Los investigadores deben establecer la secuencia del ataque y las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer y del menor de edad.

La versión policial sobre el sospechoso corresponde a un señalamiento en desarrollo dentro de la investigación. El despliegue informado por la institución tiene como propósito ubicar al hombre y adelantar las actuaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio reportado en la vereda.

Los reportes conocidos no detallan posibles motivos del ataque ni explican qué ocurrió en los momentos previos. Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda y el trabajo investigativo sobre el crimen, sin que se haya informado la captura del señalado.

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Habilitaron la línea 123 para recibir información

La Policía hizo un llamado a las personas que puedan aportar datos sobre el paradero del presunto responsable para que se comuniquen a través de la Línea de Emergencias 123. La institución indicó que la información entregada por la ciudadanía será recibida bajo reserva.

Ese canal fue anunciado como parte de las acciones para ubicar al sospechoso del doble homicidio. Cualquier dato que permita avanzar en su localización será recibido por las autoridades encargadas del caso, que mantienen activas las capacidades de investigación y vigilancia tras los hechos de Llano Grande.

La muerte de la mujer y del menor de edad es investigada como un doble homicidio ocurrido en zona rural de Dabeiba. Mientras continúa la búsqueda del señalado, las actuaciones judiciales buscan esclarecer cómo se produjo el ataque y determinar su responsabilidad en los hechos.