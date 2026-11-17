Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército informó de la captura en Rionegro de un presunto integrante del Clan del Golfo durante un operativo con la Policía. Reportó la incautación de un revólver, cartuchos, 30 dosis de clorhidrato de cocaína y nueve cigarrillos de marihuana.

Capturan en Rionegro a presunto integrante del Clan del Golfo con un revólver y drogas

Un hombre señalado por el Ejército de ser presunto integrante del Clan del Golfo fue capturado en Rionegro, Antioquia, durante una operación de registro y control adelantada por tropas de la Cuarta Brigada en coordinación con la Policía. En el procedimiento, las autoridades reportaron la incautación de un revólver, cartuchos y sustancias estupefacientes.

El resultado fue divulgado este martes 17 de noviembre por la Séptima División del Ejército Nacional a través de su cuenta en X. La institución identificó como participantes a los soldados del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral y al Departamento de Policía Antioquia.

De acuerdo con ese reporte, la persona detenida tendría vínculos con el grupo armado organizado Clan del Golfo. La información difundida corresponde al balance oficial del operativo y presenta al hombre como un presunto integrante de esa estructura, sin atribuirle una condena ni una responsabilidad judicial ya establecida.

¿Qué incautaron durante el operativo en Rionegro?

El inventario entregado por el Ejército incluye un revólver, cartuchos, 30 dosis de clorhidrato de cocaína y nueve cigarrillos de marihuana. Estos fueron los elementos que la institución relacionó con la intervención realizada junto con la Policía.

En las fotografías divulgadas se observa al capturado acompañado por uniformados y, sobre una mesa, los elementos presentados como resultado del procedimiento. Otra de las imágenes muestra por separado las pequeñas bolsas, los cigarrillos, el arma y la munición, organizados junto a letreros que identifican cada tipo de elemento.

El Ejército sostuvo que esta acción afecta las capacidades criminales y las economías ilícitas de la estructura. Ese es el alcance que la institución le atribuyó a la operación en su comunicación pública, en la que informó de una persona capturada y detalló las cantidades de sustancias incautadas.

Foto: Ejército Nacional

El Ejército compartió imágenes del procedimiento

Además de las fotografías, la Séptima División difundió un video del registro. En la grabación se ve a los uniformados revisando elementos durante una intervención nocturna. El material permite observar parte del procedimiento que acompañó el anuncio de la captura, así como la exhibición de varios de los objetos hallados.

El anuncio de este martes fue acompañado por tres fotografías y una grabación. El reporte público ubica el caso en Rionegro y precisa las unidades que participaron. No identifica al detenido por su nombre ni indica en qué barrio o vereda se realizó la intervención. Tampoco detalla el número de cartuchos dentro del inventario escrito que acompañó las imágenes.

Video: Ejército Nacional.

Otros procedimientos recientes en el municipio

Este resultado se conoce después de otros casos de incautación de armas reportados en Rionegro durante noviembre. En una noticia publicada el 8 de noviembre, Minuto30 informó sobre el hallazgo de un revólver con cartuchos en el barrio La Galería, en la zona urbana del municipio, durante actividades de registro y control.

Aquel reporte se refería a un procedimiento distinto al anunciado ahora por el Ejército. La información de La Galería situaba el hallazgo en ese barrio y señalaba que la persona que portaba el arma debía responder ante las autoridades por su porte.

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También el 10 de noviembre se conoció la captura de un hombre que presuntamente se hacía pasar por sacerdote. En ese caso, la Policía informó que encontró un arma de fuego, munición y ocho papeletas de tusi durante un registro y verificación de antecedentes. Se trata de otro hecho, sin que el anuncio de la Séptima División establezca una relación con la nueva captura.

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