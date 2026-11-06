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Resumen: En Zaragoza habría sido capturado en flagrancia un hombre que tenía en su poder 33 cigarrillos artesanales de marihuana, según versiones extraoficiales. El capturado y los elementos incautados habrían quedado a disposición de la Fiscalía 142 Seccional de Zaragoza para el proceso judicial.

Capturan a un hombre con 33 cigarrillos de marihuana en Zaragoza

En Zaragoza habría sido capturado en flagrancia un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según versiones extraoficiales.

El hecho se habría presentado en el sector El Puerto de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Al capturado le habrían sido hallados 33 cigarrillos artesanales de marihuana.

El hombre y los elementos incautados habrían quedado a disposición de la Fiscalía 142 Seccional de Zaragoza para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

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