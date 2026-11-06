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Capturan a un hombre con 33 cigarrillos de marihuana en Zaragoza

En Zaragoza habrían capturado a un hombre con 33 cigarrillos artesanales de marihuana, según versiones extraoficiales. Y quedó a disposición de la Fiscalía.

Publicado por: SoloDuque

Capturan a un hombre con 33 cigarrillos de marihuana en Zaragoza
Foto: Policía Nacional
Capturan a un hombre con 33 cigarrillos de marihuana en Zaragoza

Resumen: En Zaragoza habría sido capturado en flagrancia un hombre que tenía en su poder 33 cigarrillos artesanales de marihuana, según versiones extraoficiales. El capturado y los elementos incautados habrían quedado a disposición de la Fiscalía 142 Seccional de Zaragoza para el proceso judicial.

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En Zaragoza habría sido capturado en flagrancia un hombre por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según versiones extraoficiales.

El hecho se habría presentado en el sector El Puerto de ese municipio del Bajo Cauca antioqueño.

Al capturado le habrían sido hallados 33 cigarrillos artesanales de marihuana.

El hombre y los elementos incautados habrían quedado a disposición de la Fiscalía 142 Seccional de Zaragoza para adelantar el proceso judicial correspondiente.

Un capturado no es un condenado: toda persona se presume inocente mientras la justicia determina su responsabilidad.

Lea también: Capturan a un hombre con sustancias similares al tusi y la cocaína en la vía a Zaragoza

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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