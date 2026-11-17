Foto: Gobernación de Antioquia

Resumen: La Secretaría de Infraestructura de Antioquia habilitó un paso provisional mediante enrocado en el sector El Tambor, kilómetro 60+350 de la vía Peque - Uramita, tras el colapso de un puente. La conexión permite recuperar la movilidad y el transporte de alimentos y productos agrícolas. La construcción de un nuevo puente sigue pendiente como solución definitiva.

La vía Peque – Uramita volvió a tener paso provisional tras los trabajos realizados en el sector El Tambor, donde el colapso de un puente había obligado a cerrar el corredor. La Secretaría de Infraestructura de Antioquia informó que una intervención con enrocado permitió recuperar la conexión mientras se adelantan las gestiones para una nueva estructura.

El punto intervenido está ubicado en el kilómetro 60+350, aproximadamente a dos kilómetros y medio de la cabecera de Peque, en el Occidente antioqueño. Se trata de un tramo de la principal conexión del municipio con el resto del departamento, por lo que su cierre afectaba tanto los desplazamientos de los habitantes como el transporte de carga.

¿Cómo se recuperó el paso en la vía Peque – Uramita?

De acuerdo con la Gobernación, después de la emergencia los equipos de la Secretaría de Infraestructura se desplazaron al lugar e iniciaron trabajos de enrocado. Esta intervención se planteó como una respuesta temporal para permitir nuevamente la circulación, sin esperar a que estuviera construida la solución definitiva para reemplazar el puente afectado.

El secretario de Infraestructura de Antioquia, Sebastián Castaño, explicó que el compromiso era recuperar el tránsito en un plazo de cinco días. Según el funcionario, ese trabajo ya permitió habilitar de manera provisional el trayecto entre ambos municipios. La reapertura anunciada corresponde, por tanto, al paso acondicionado en El Tambor y no a la entrega de un puente nuevo.

La diferencia es importante para entender el alcance de la intervención: el corredor recupera su función de conexión, pero la infraestructura que deberá reemplazar la estructura colapsada continúa siendo una obra pendiente. El anuncio departamental separa ambas etapas, una para atender la movilidad tras la emergencia y otra para avanzar hacia una solución permanente.

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Una conexión para pasajeros y productos del campo

El cierre se produjo después del colapso registrado el 11 de noviembre, según el reporte de la administración departamental. La afectación interrumpió el tránsito por este punto de acceso a Peque y llevó a concentrar los trabajos en una alternativa provisional sobre el mismo corredor que comunica al municipio con Uramita.

La recuperación de ese enlace tiene efectos en el abastecimiento de alimentos y en la salida de productos agrícolas. La Gobernación destacó, entre ellos, el café y el plátano, actividades que requieren transporte por carretera para movilizar las cosechas desde la zona hacia otros destinos. El paso también es relevante para los viajes cotidianos de la población.

Además de la circulación de carga, la vía conecta a los habitantes de Peque con servicios y recorridos fuera del municipio. Por eso, la intervención anunciada no se limita al punto físico del puente: su propósito inmediato es restablecer una comunicación que había quedado cortada en uno de los accesos principales de la localidad.

El nuevo puente sigue como solución definitiva

Sobre la siguiente fase, Castaño señaló que la Secretaría seguirá trabajando en la construcción de un nuevo puente. El funcionario expresó que se espera iniciar esa obra en los próximos meses, mientras continúan las gestiones técnicas necesarias. Esa expectativa se refiere al comienzo de la construcción, no a una fecha de entrega.

Por ahora, la novedad confirmada es la habilitación provisional de la vía Peque – Uramita en El Tambor. La conexión se recuperó mediante el enrocado y la solución permanente seguirá un proceso distinto. El anuncio no convierte la intervención temporal en una obra terminada: los trabajos para reemplazar el puente corresponden a la etapa que todavía debe adelantarse. Así, la movilidad vuelve al corredor mientras queda pendiente la ejecución de la nueva estructura anunciada por el departamento.

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