Foto: Policía Antioquia

Resumen: La Policía Antioquia informó que uniformados de Tránsito y Transporte capturaron por orden judicial a un hombre requerido por homicidio en persona protegida. El procedimiento ocurrió durante actividades de registro y control y el detenido quedó a disposición de la autoridad competente.

Un hombre requerido por el delito de homicidio en persona protegida fue capturado por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte, informó el Departamento de Policía Antioquia. El procedimiento se realizó durante actividades de registro y control y permitió hacer efectiva una orden judicial.

La institución dio a conocer el resultado este martes 17 de noviembre a través de su cuenta en X. Según la información oficial, tras la captura el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente. El reporte estuvo acompañado por una fotografía del detenido junto a dos policías.

La comunicación policial identifica el delito por el que era requerido y la unidad que intervino en el procedimiento. No señala el nombre del capturado ni el municipio en el que se hizo efectiva la orden. Tampoco precisa la fecha de los hechos de homicidio que dieron origen al requerimiento judicial.

La captura se produjo durante un registro y control

De acuerdo con la Policía Antioquia, fueron integrantes de la Seccional de Tránsito y Transporte quienes realizaron la captura. La institución describió la intervención como parte de las actividades de registro y control, sin divulgar más detalles sobre el punto en el que se desarrolló.

En la imagen publicada por la entidad, el hombre aparece de espaldas entre dos uniformados. Frente a él se observa un letrero que identifica el procedimiento como una captura por orden judicial y relaciona el delito de homicidio en persona protegida. Esa es la misma conducta mencionada en el balance escrito.

El resultado divulgado corresponde a la ejecución de una orden judicial. La Policía no informó en esa publicación de una sentencia condenatoria ni detalló una decisión posterior sobre la situación del detenido. El dato comunicado por la entidad es su puesta a disposición de la autoridad competente.

¿Qué es el homicidio en persona protegida?

El artículo 135 del Código Penal colombiano contempla esta conducta dentro de los delitos contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. La norma se refiere a quien, con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado, causa la muerte de una persona protegida por los convenios internacionales ratificados por Colombia.

La definición legal incluye, entre las personas protegidas, a los integrantes de la población civil, a quienes no participan en las hostilidades y a los civiles en poder de la parte adversa. También comprende a los heridos, enfermos o náufragos que se encuentran fuera de combate.

El artículo menciona además al personal sanitario o religioso y a los periodistas en misión o corresponsales de guerra acreditados. La protección también abarca a los combatientes que hayan depuesto las armas por captura, rendición u otra causa análoga, así como a otras personas amparadas por los instrumentos internacionales allí señalados.

Se trata de una descripción jurídica vinculada al conflicto armado. Por eso, la referencia a este delito no equivale a informar de un homicidio ocurrido durante el registro de los policías: el anuncio de la institución habla de una persona que ya era requerida mediante una orden judicial.

La disposición legal permite entender el tipo de conducta que figura en el requerimiento, pero el breve reporte policial no explica las circunstancias del caso concreto. No identifica a la víctima, el lugar de los hechos investigados ni el contexto en el que habrían ocurrido.

El caso quedó en manos de la autoridad competente

Con la puesta a disposición del capturado concluye el balance que hizo público el Departamento de Policía Antioquia. La entidad no añadió en ese mensaje información sobre audiencias, medidas posteriores ni otros delitos asociados a la orden. El resultado fue presentado como una captura individual por homicidio en persona protegida.

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