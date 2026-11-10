Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, base de coca y bazuco en Frontino

Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el sector La Máquina de Frontino, en el Occidente antioqueño, con 219 gramos de marihuana, 60 gramos de base de coca y 21 gramos de bazuco. El capturado y las sustancias quedaron a disposición de la Fiscalía 129 Seccional de Frontino, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.