Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, base de coca y bazuco en Frontino

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Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el sector La Máquina de Frontino, en el Occidente antioqueño, con 219 gramos de marihuana, 60 gramos de base de coca y 21 gramos de bazuco. El capturado y las sustancias quedaron a disposición de la Fiscalía 129 Seccional de Frontino, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
Un hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Frontino, en el Occidente antioqueño, luego de que, presuntamente, le fueran halladas varias sustancias estupefacientes en su poder. El hecho se registró el lunes 9 de noviembre de 2026, en el sector La Máquina.
De acuerdo con versiones preliminares, al capturado le fueron incautados 219 gramos de marihuana, 60 gramos de base de coca y 21 gramos de bazuco.
El hombre quedó a disposición de la Fiscalía 129 Seccional de Frontino, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal colombiano. Las sustancias incautadas también quedaron a órdenes de la autoridad judicial. Como en todo proceso, el capturado se presume inocente hasta que la justicia determine lo contrario.
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