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    • Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, base de coca y bazuco en Frontino

    Un hombre fue capturado en el sector de La Máquina de Frontino con 219 gramos de marihuana, 60 de base de coca y 21 de bazuco, según versiones preliminares.

    Publicado por: SoloDuque

    Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, base de coca y bazuco en Frontino
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    Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, base de coca y bazuco en Frontino

    Resumen: Un hombre fue capturado en flagrancia en el sector La Máquina de Frontino, en el Occidente antioqueño, con 219 gramos de marihuana, 60 gramos de base de coca y 21 gramos de bazuco. El capturado y las sustancias quedaron a disposición de la Fiscalía 129 Seccional de Frontino, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

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    Un hombre fue capturado en flagrancia en el municipio de Frontino, en el Occidente antioqueño, luego de que, presuntamente, le fueran halladas varias sustancias estupefacientes en su poder. El hecho se registró el lunes 9 de noviembre de 2026, en el sector La Máquina.

    De acuerdo con versiones preliminares, al capturado le fueron incautados 219 gramos de marihuana, 60 gramos de base de coca y 21 gramos de bazuco.

    El hombre quedó a disposición de la Fiscalía 129 Seccional de Frontino, donde deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el artículo 376 del Código Penal colombiano. Las sustancias incautadas también quedaron a órdenes de la autoridad judicial. Como en todo proceso, el capturado se presume inocente hasta que la justicia determine lo contrario.

    Lea también: Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, bazuco y base de coca en Guarne

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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