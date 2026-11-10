Capturan a dos hombres por falsedad marcaria al ingreso del Túnel de Occidente

Foto: Policía Nacional

Resumen: Uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte capturaron en flagrancia a dos hombres por el delito de falsedad marcaria en el sector de ingreso al Túnel de Occidente, kilómetro 44+700 de la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia. En el procedimiento fue incautada una motocicleta Yamaha modelo 2021. Los capturados y el vehículo quedaron a disposición de la Fiscalía 161 Local URI Centro de Medellín.

Dos hombres fueron capturados en flagrancia por el delito de falsedad marcaria en el sector de ingreso al Túnel de Occidente, sobre la vía que comunica a Medellín con Santa Fe de Antioquia.

El hecho se presentó el lunes 9 de noviembre de 2026, en el kilómetro 44+700 de la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, en el occidente del Valle de Aburrá. La captura estuvo a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte.

En el mismo punto fue incautada una motocicleta marca Yamaha, modelo 2021, en la que se movilizaban los dos hombres. El automotor quedó vinculado al proceso judicial.

Los capturados y la motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía 161 Local URI Centro de Medellín, que adelantará el proceso correspondiente. El reporte no detalla cuál elemento de identificación del vehículo presentaba la alteración ni si el automotor tiene algún requerimiento judicial vigente.

Toda persona capturada se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria en su contra.

¿Qué es la falsedad marcaria?

La falsedad marcaria es el delito contemplado en el artículo 285 del Código Penal colombiano. Según la norma, incurre en él quien falsifique marca, contraseña, signo, firma o rúbrica usados oficialmente para contrastar, identificar o certificar peso, medida, calidad, cantidad, valor o contenido, o los aplique a un objeto distinto de aquel al que estaban destinados.

En el caso general, la pena para esta conducta va de 16 a 90 meses de prisión, con multa de 1,33 a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Sin embargo, la ley contempla un agravante cuando la conducta recae sobre el sistema de identificación de un medio motorizado, como sucede con la alteración de los números de motor, chasis o serie de un vehículo. En esos casos la pena sube a entre 64 y 144 meses de prisión, es decir, entre algo más de cinco años y hasta doce años de cárcel, además de la multa.

En la práctica, este delito suele detectarse en controles de tránsito cuando los guarismos de identificación de una motocicleta o un automóvil presentan golpes, limaduras o modificaciones que impiden conocer su verdadero origen. Detrás de un vehículo con las marcaciones adulteradas puede esconderse un automotor hurtado que es revendido en el mercado informal, muchas veces a compradores que terminan convertidos en víctimas cuando la ley les incauta el bien. En todo caso, corresponde a la Fiscalía establecer, dentro de cada proceso, la procedencia del vehículo y la responsabilidad de los capturados.

Capturas frecuentes en el sector

El ingreso al Túnel de Occidente es uno de los sectores donde con más frecuencia se reportan capturas e incautaciones en el occidente del Valle de Aburrá. Por ese corredor transita a diario buena parte del flujo entre Medellín y los municipios del Occidente antioqueño, además del tráfico pesado que se dirige hacia la Costa Caribe, lo que lo convierte en un corredor estratégico para la vigilancia de tránsito.

Esta no es la primera captura por falsedad marcaria que se registra en ese tramo. El 15 de octubre, en el mismo sector de ingreso al túnel, un hombre fue capturado por el mismo delito y le fue incautada la motocicleta en la que se movilizaba. Y el 4 de noviembre, en el sector La Vara de la vía Medellín–Santa Fe de Antioquia, ya en jurisdicción de Santa Fe de Antioquia, otro hombre fue capturado por falsedad marcaria y le fue incautada una motocicleta Yamaha SZ15RR, modelo 2024.

Los controles en ese corredor también han dejado en las últimas semanas recuperaciones de motocicletas con requerimiento judicial y, en el mismo sector del túnel, la incautación de licor presuntamente adulterado que era transportado hacia el occidente del departamento.

¿Cómo evitar caer en este delito?

A la hora de comprar un vehículo usado, la recomendación es verificar en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) que los números de motor, chasis y serie coincidan con los que figuran en la licencia de tránsito, y consultar si el automotor tiene algún requerimiento judicial vigente.

Comprar una motocicleta o un carro con las identificaciones alteradas, incluso sin saberlo, puede terminar en la pérdida del bien y en un proceso judicial para el comprador.