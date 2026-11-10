Foto: Ejército Nacional

Resumen: El Ejército Nacional y la Policía capturaron en Guarne, Antioquia, a dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada El Mesa, entre ellos el señalado coordinador de zona y un expendedor de estupefacientes. En el operativo fueron incautadas 42 bolsas de marihuana y 12 de bazuco. Las autoridades mantienen operativos sostenidos contra esta estructura en el Oriente antioqueño.

¡Golpe al microtráfico en Guarne! Cayó el coordinador de zona de El Mesa con 42 bolsas de marihuana

Dos presuntos integrantes del grupo de delincuencia organizada El Mesa, entre ellos el señalado coordinador de zona de esa estructura criminal y un expendedor de estupefacientes, fueron capturados en Guarne, Antioquia, en una operación conjunta del Ejército Nacional y la Policía.

El procedimiento fue adelantado por tropas del Grupo de Caballería Mediano N.º 4 Juan del Corral, unidad de la Cuarta Brigada del Ejército, en coordinación con el Departamento de Policía Antioquia, según informó el Ejército Nacional a través de sus canales oficiales este lunes 10 de noviembre.

Durante la acción, las autoridades incautaron 42 bolsas de marihuana y 12 de bazuco, que al parecer estaban listas para ser distribuidas en el municipio. En las imágenes del operativo se observa a los dos capturados custodiados por soldados, junto a una mesa en la que fueron exhibidas las dosis incautadas, acompañadas del letrero que los vincula con el artículo 376 del Código Penal: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con el reporte castrense, uno de los detenidos es señalado como el coordinador de zona de El Mesa en Guarne, un golpe directo a la estructura de mando del grupo en ese municipio del Oriente antioqueño. El segundo hombre estaría dedicado al expendio directo de estupefacientes, una de las principales fuentes de financiación de estas organizaciones en la región.

Foto: Ejército Nacional

«Con este resultado, continuamos afectando las estructuras criminales y debilitando sus economías ilícitas, en cumplimiento de nuestra misión de proteger a la población civil y el territorio», señaló el Ejército Nacional en su reporte.

Los dos capturados deberán responder ante la justicia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, según el letrero exhibido por las autoridades junto al material incautado.

El Mesa, uno de los grupos criminales que disputan el control del Oriente antioqueño

Las autoridades han adelantado en los últimos meses varios operativos contra El Mesa, uno de los grupos de delincuencia organizada que disputan el control de las economías ilegales en el Oriente antioqueño, subregión que comprende municipios como Guarne, Rionegro, La Ceja y El Carmen de Viboral.

Solo en Guarne, a comienzos de este mes, un hombre fue capturado en flagrancia con marihuana, bazuco y base de coca. Y en diligencias recientes en Rionegro y El Carmen de Viboral, las autoridades sacudieron a esta misma estructura con allanamientos que dejaron varios capturados y el cierre de puntos de expendio.

Este tipo de operaciones buscan debilitar las finanzas ilícitas de la organización, que según las autoridades se sostiene en buena parte del microtráfico en los municipios del Oriente, una zona estratégica por su cercanía con Medellín y por los corredores viales que la conectan con el resto del país.

Guarne, ubicado a pocos kilómetros de Medellín sobre la vía que conecta la capital antioqueña con el Aeropuerto Internacional José María Córdova, ha sido escenario en los últimos años de la disputa entre estructuras criminales por el control del microtráfico y otras economías ilegales, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar la presencia de tropas y policías en su zona urbana y rural.

La Cuarta Brigada, con sede en Medellín y jurisdicción en todo el departamento de Antioquia, mantiene tropas desplegadas de manera permanente en el Oriente, donde adelanta acciones sostenidas contra los grupos armados y de delincuencia organizada que intentan controlar el microtráfico, el cobro de extorsiones y otras rentas criminales.

Con la captura del señalado coordinador de zona, el Ejército y la Policía esperan afectar la capacidad de coordinación del grupo en Guarne y frenar la distribución de estupefacientes en el municipio, donde las autoridades han concentrado operativos contra el microtráfico en las últimas semanas.

Lea también: Capturan en flagrancia a un hombre con marihuana, bazuco y base de coca en Guarne

También te puede interesar: Allanamientos sacuden a El Mesa en Rionegro y El Carmen de Viboral: así fue el operativo