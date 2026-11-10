¡Terror en Anorí! Hallan una mula cargada con 100 minas antipersonal y 90 kilos de explosivos

Foto: cortesía Ejército Nacional.

Resumen: Soldados de la Brigada 14 del Ejército hallaron en la vereda La Tirana de Anorí, Antioquia, una mula cargada con 100 explosivos tipo mina antipersonal, 50 kilos de ANFO y 40 kilos de pólvora negra. El material, transportado en el semoviente tras un combate de encuentro, pertenecería al Frente Capitán Mauricio del ELN. Las autoridades mantienen el despliegue en el Nordeste antioqueño.

Una mula cargada con 100 dispositivos explosivos improvisados, con características similares a minas antipersonal, 50 kilogramos de ANFO y 40 kilogramos de pólvora negra, fue hallada por soldados del Ejército Nacional en la vereda La Tirana, del municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

Según el reporte oficial, el hallazgo se produjo tras un combate de encuentro entre las tropas e integrantes de un grupo armado. El material explosivo, de guerra e intendencia era transportado en el semoviente mular y, de acuerdo con la institución militar, pertenecería al Frente Capitán Mauricio del ELN, una de las estructuras que delinquen en esa zona del departamento.

El operativo estuvo a cargo de soldados de la Brigada 14 del Ejército, unidad adscrita a la Séptima División, que mantiene presencia permanente en el Nordeste antioqueño, una de las subregiones más golpeadas por la acción de los grupos armados ilegales.

Tras el hallazgo, los uniformados incautaron todo el material, con el que se evitó que esta carga explosiva fuera utilizada en acciones contra la Fuerza Pública o contra las comunidades rurales de la zona, las más afectadas por los enfrentamientos entre los grupos ilegales que se disputan ese territorio.

Foto: cortesía Ejército Nacional.

Explosivo industrial en manos de grupos ilegales

El ANFO es un explosivo industrial compuesto por nitrato de amonio mezclado con combustible, de uso común en actividades mineras. Sin embargo, los grupos armados ilegales lo utilizan de manera ilícita para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, como los que fueron hallados en Anorí.

Por su parte, las minas antipersonal improvisadas se han convertido en una de las armas más usadas por estos grupos en las zonas rurales del país. Colombia es uno de los territorios más afectados del mundo por este tipo de artefactos, que quedan escondidos en caminos y fincas y que han dejado miles de víctimas, entre uniformados y civiles, en las últimas décadas.

Anorí hace parte del Nordeste antioqueño, una subregión donde confluyen varias estructuras armadas ilegales que se disputan el control territorial, debido a su importancia estratégica como corredor hacia otras subregiones de Antioquia y por las economías ilícitas que allí operan, entre ellas los cultivos de coca. Las comunidades campesinas de estas veredas son las que cargan con las peores consecuencias de esa confrontación.

Los animales, usados como instrumentos de guerra

El uso de animales de carga para transportar explosivos es una práctica que los grupos armados han empleado para mover los artefactos por caminos veredales, lejos de los controles de las autoridades en las vías principales. Y no es la primera vez que ocurre en Colombia: en las últimas tres décadas se han documentado al menos nueve ataques con burros, caballos y perros cargados con explosivos, la mayoría contra miembros de la Fuerza Pública en zonas rurales.

El caso más recordado ocurrió el 14 de marzo de 1996 en Chalán, Sucre, cuando integrantes de las extintas Farc cargaron un burro con 50 kilos de explosivos camuflados entre plátanos y lo condujeron hacia una estación de Policía; el atentado dejó 11 uniformados muertos. En 2023, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó ese hecho como un crimen de guerra de perfidia, una modalidad expresamente prohibida por el Derecho Internacional Humanitario.

Otros episodios también quedaron en la memoria del país. En 2002, un caballo bomba detonado en Guadalupe, Antioquia, dejó diez personas heridas y destruyó parcialmente unas 20 viviendas. En 2003, un ataque similar en Chita, Boyacá, cobró la vida de ocho personas, entre ellas un menor de edad. Y en 2013, en El Charco, Nariño, un perro fue usado para transportar un artefacto explosivo, en un hecho que dejó dos personas heridas.

Más recientemente, en julio de 2025, el ELN utilizó un burro cargado con explosivos para atacar a un pelotón del Ejército en la vereda Las Alemanias, de Valdivia, también en Antioquia. En ese ataque murió el subteniente Jhonatan Monsalve Moreno y otros dos soldados resultaron heridos.

Según la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, entre 2017 y 2026 más de 100.000 animales han sido afectados en el marco del conflicto armado en Colombia, una cifra que evidencia cómo los animales también se han convertido en víctimas silenciosas de la violencia.

Con este hallazgo en la vereda La Tirana, las autoridades militares mantienen el despliegue operacional en la zona para contrarrestar las acciones de los grupos armados organizados que delinquen en el Nordeste antioqueño.

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