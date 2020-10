Confinamiento de un mes, nuevo cierre en Inglaterra para frenar el avance del covid-19

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció que desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre habrá confinamiento nacional para Inglaterra, como medida para frenar el avance del coronavirus.

Hasta este sábado 31 de octubre, Reino Unido iba registrando 1.011.660 infecciones, por lo que el Boris Johnson anunció que “ningún primer ministro responsable puede ignorar el mensaje de esas cifras”.

Ante la medida, el ministro le dio luz verde a los restaurantes. “Los comercios no esenciales y los recintos de entretenimiento cerrarán, y los pubs y restaurantes deberán cerrar excepto para servir comida a domicilio”. Así mismo recalcó que la gente “debe permanecer en casa”.

These measures will be time-limited, starting next Thursday 5 November. They will end on Wednesday 2 December, when we will seek to ease restrictions on a local and regional basis according to the latest data and trends. (7/10)

— Boris Johnson (@BorisJohnson) October 31, 2020