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    Capturado en La Pintada con 1.609 billetes falsos de $50.000: iba en un bus de la ruta Ipiales–Medellín

    Según la Policía Nacional, el hombre transportaba el dinero apócrifo en un bus de servicio público que cubría la ruta Ipiales–Medellín; el valor nominal de los billetes incautados ascendería a $80.450.000.

    Publicado por: SoloDuque

    Capturado en La Pintada con 1.609 billetes falsos de $50.000: iba en un bus de la ruta Ipiales–Medellín
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    Capturado en La Pintada con 1.609 billetes falsos de $50.000: iba en un bus de la ruta Ipiales–Medellín

    Resumen: Un hombre fue capturado en el sector El Planchón de la Variante La Pintada cuando, según la Policía Nacional, transportaba 1.609 billetes falsos de $50.000 en un bus intermunicipal que cubría la ruta Ipiales–Medellín. El presunto responsable y el dinero incautado quedaron a disposición de la Fiscalía 27 Seccional de Santa Bárbara.

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    Un hombre fue capturado en el sector El Planchón de la vía Variante La Pintada, en el suroeste de Antioquia, luego de que, según la Policía Nacional, fuera sorprendido con 1.609 billetes falsos de denominación de $50.000. El procedimiento se registró el martes 10 de noviembre, durante labores de registro y control adelantadas por uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte.

    De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre se movilizaba como pasajero en un bus de servicio público intermunicipal que cubría la ruta Ipiales–Medellín. Durante la inspección realizada en el punto de control, los uniformados hallaron en su poder los 1.609 billetes apócrifos, cuyo valor nominal ascendería a $80.450.000.

    El presunto responsable, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue capturado en flagrancia por el presunto delito de tráfico de moneda falsificada, tipificado en el artículo 274 del Código Penal colombiano. Junto con el dinero incautado, quedó a disposición de la Fiscalía 27 Seccional de Santa Bárbara, donde se definirá su situación jurídica; mientras no exista una condena en su contra, conserva la presunción de inocencia.

    El tráfico de moneda falsificada comprende la circulación, el transporte y la comercialización de dinero apócrifo, una práctica que afecta directamente al comercio y a los ciudadanos que reciben estos billetes sin percatarse de su condición.

    La Pintada es un municipio del suroeste antioqueño ubicado a orillas del río Cauca. Por su territorio pasa la Variante La Pintada, corredor por el que transita el transporte intermunicipal que conecta el suroeste con Medellín y donde la Seccional de Tránsito y Transporte mantiene controles permanentes de registro a vehículos y pasajeros.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los billetes que reciben, especialmente los de alta denominación, y a reportar cualquier sospecha de moneda falsa.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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