Foto: Secretaría de Seguridad

Resumen: Las autoridades incautaron 178 dispositivos electrónicos en operativos en Bogotá: 156 celulares y 22 computadores. Los controles incluyeron la calle 13, Santa Fe, El Lago y Las Nieves y dejaron ocho locales sellados. En un techo de San Victorino encontraron 23 celulares, nueve con reporte de hurto.

Un total de 178 dispositivos electrónicos fueron incautados durante operativos contra el hurto y la comercialización irregular de equipos en Bogotá. Según el balance divulgado por la Secretaría Distrital de Seguridad, las intervenciones dejaron 156 celulares y 22 computadores a disposición de las autoridades, además del sellamiento de ocho establecimientos comerciales.

Los procedimientos se realizaron en sectores como la calle 13, la zona de tolerancia de Santa Fe, El Lago y Las Nieves. Entre los hallazgos hubo celulares con reporte de hurto, equipos con modificaciones en sus sistemas de identificación y dispositivos cuya procedencia no pudo ser acreditada por quienes administraban los negocios intervenidos.

Celulares escondidos en un hueco del techo en Bogotá

En San Victorino, los investigadores de la SIJIN encontraron 23 celulares ocultos en un hueco del techo de un establecimiento de compra y venta de dispositivos electrónicos. La inspección permitió ubicar ese espacio utilizado para guardar los equipos. De los teléfonos recuperados en ese punto, nueve tenían reporte de hurto, de acuerdo con la información oficial.

En otro local de la calle 13, las denuncias, las investigaciones y los seguimientos llevaron a los uniformados a un punto donde, al parecer, se comercializaban equipos de dudosa procedencia. Aunque el establecimiento estaba solo al momento de la intervención, los investigadores ingresaron y retiraron 15 dispositivos electrónicos, que quedaron a disposición de las autoridades. El negocio fue cerrado.

El reporte distrital señala que las intervenciones realizadas en este sector dejaron un total de 70 dispositivos incautados. Ese dato corresponde al balance informado para la zona y forma parte de las actuaciones adelantadas en los diferentes puntos comerciales de la capital.

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Inspecciones en Santa Fe, El Lago y Las Nieves

Los controles también se extendieron a la zona de tolerancia de la localidad de Santa Fe. Allí fueron encontrados cinco dispositivos con reporte de hurto y otros diez que presentaban modificaciones. Como resultado de las inspecciones en ese sector, se retiraron 60 celulares que quedaron bajo custodia de los investigadores para establecer su procedencia y las posibles irregularidades relacionadas con su comercialización.

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En El Lago, los administradores de los establecimientos intervenidos no pudieron acreditar la procedencia y legalidad de 18 celulares. Las autoridades incautaron esos equipos y reportaron el sellamiento de siete locales comerciales en esa zona. Este resultado se suma al cierre informado en la calle 13 dentro del balance de ocho establecimientos sellados.

En Las Nieves, las autoridades reportaron la incautación de 12 computadores durante los procedimientos contra la venta de equipos tecnológicos de dudosa procedencia. El balance general divulgado por la Secretaría de Seguridad para las jornadas incluye 22 computadores, además de los 156 celulares retirados en las distintas intervenciones.

Otro de los resultados se registró en un casino que, según la información entregada por el Distrito, operaba de manera ilegal en el barrio Santa Fe. Durante las inspecciones realizadas en ese lugar fueron recuperados ocho teléfonos celulares.

Los equipos quedaron en manos de las autoridades

La información oficial reúne situaciones diferentes: dispositivos reportados como hurtados, equipos que presentaban modificaciones y otros sobre los que no se acreditó su origen. Por eso, el balance de 178 elementos incautados no significa que todos tuvieran el mismo tipo de irregularidad ni que cada uno contara con un reporte de hurto.

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La Secretaría de Seguridad señaló que los controles continuarán en diferentes sectores de Bogotá para identificar establecimientos que reciban o vendan elementos hurtados y revisar las condiciones de comercialización de dispositivos electrónicos. Las jornadas forman parte de la estrategia Lucha contra el crimen del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia.

Las autoridades reiteraron el llamado a reportar hechos delictivos y lugares donde presuntamente se comercialicen elementos hurtados a través de la Línea de Emergencias 123. Los dispositivos retirados durante las inspecciones permanecen a disposición de los organismos encargados de verificar su origen y adelantar las actuaciones correspondientes.