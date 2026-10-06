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Resumen: Un hombre fue capturado en el barrio San Pablo, Bosa, tras ser señalado de hurtar un celular mientras se movilizaba en motocicleta. Los uniformados recuperaron el equipo y lo dejaron a disposición de la Fiscalía. Además, cámaras de seguridad registraron a tres hombres que estarían relacionados con hurtos de celulares en Bosa y Kennedy, por lo que las autoridades investigan la identidad y participación de los demás involucrados. El capturado tiene antecedentes por hurto y hurto agravado.

Cayó presunto motoladrón en Bosa: cámaras lo vincularían con varios hurtos de celulares

Un hombre fue capturado por el delito de hurto en el barrio San Pablo, localidad de Bosa, luego de que una ciudadana alertara a las autoridades sobre el robo de su teléfono celular. El procedimiento fue realizado por uniformados del CAI Piamonte, quienes lograron recuperar el equipo.

Según la información entregada a los policías, el señalado se movilizaba en una motocicleta cuando presuntamente le arrebató el celular a la víctima. Tras el procedimiento, el hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las actuaciones correspondientes.

Cámaras permitieron identificar la dinámica de los hurtos

Además de la captura, las autoridades cuentan con registros de cámaras de seguridad del sector que permitieron documentar los movimientos de tres hombres que, de acuerdo con la investigación, estarían relacionados con casos de hurto de celulares en las localidades de Bosa y Kennedy.

En las imágenes se observa a los sujetos desplazándose en motocicletas mientras recorrían diferentes sectores. Estos registros hacen parte de las labores que buscan establecer la identidad y la posible participación de los demás involucrados en los hechos investigados.

De acuerdo con las autoridades, la dinámica del grupo tendría funciones diferenciadas entre sus integrantes. Mientras algunos se encargarían de vigilar el entorno y ubicar posibles víctimas, otro sería quien ejecutaría directamente el hurto.

El celular fue recuperado

Durante el procedimiento realizado en San Pablo, los uniformados recuperaron el teléfono que había sido reportado como hurtado. El elemento fue recuperado en medio de la actuación que terminó con la captura del señalado.

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La investigación continúa para determinar si las otras personas registradas por las cámaras tendrían participación en los hurtos de celulares que son materia de indagación en Bosa y Kennedy.

Las cámaras siguieron, uno a uno, los movimientos de estos motoladrones en Bosa. Según información preliminar, uno vigilaba, otro identificaba a las víctimas y un tercero hurtaba los celulares. Uno de ellos ya fue capturado y con @PoliciaBogota vamos por los que faltan. Sigue al canal de WhatsApp de Bogota Ciudad #DeFrenteContraElCrimen https://t.co/xnBP26cjT7 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 6, 2026

El capturado tendría antecedentes por hurto

Según la información suministrada por las autoridades, el hombre capturado registra antecedentes por los delitos de hurto y hurto agravado.

Ahora deberá responder ante la Fiscalía por el nuevo hecho por el que fue detenido, mientras avanzan las actuaciones judiciales correspondientes.

Más de 1.400 capturas en Bosa durante 2026

La Policía Nacional informó que, en lo corrido de 2026, se han realizado 1.450 capturas por diferentes delitos en Bosa, como resultado de las acciones de vigilancia, prevención y control adelantadas en esta localidad.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, señaló que continuará con los operativos orientados a identificar y capturar a las personas involucradas en hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos.

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación delictiva a través de la Línea 123.