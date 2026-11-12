Foto: Policía de Bogotá

Resumen: La Policía capturó en el parque de la Mariposa, en el centro de Bogotá, a un hombre de 35 años requerido por hurto agravado. Una verificación de antecedentes durante controles de la Estación Santa Fe y el Plan Centro permitió detectar la orden vigente. Según la Alcaldía, quedó a disposición de la autoridad judicial para cumplir una condena. La Policía reportó 3.426 detenciones por orden judicial, sin precisar el periodo de corte.

Capturan en el parque de la Mariposa a hombre requerido por hurto agravado en Bogotá

La captura de un hombre de 35 años en el parque de la Mariposa, en el centro de Bogotá, se produjo después de que una patrulla verificara sus antecedentes y encontrara una orden judicial vigente por hurto agravado. El procedimiento fue informado por la Alcaldía de Bogotá este 12 de noviembre, con base en el reporte de la Policía Metropolitana.

Según la información oficial, los uniformados adelantaban actividades de registro y control en ese sector cuando consultaron los datos del ciudadano. La revisión arrojó un resultado positivo en el sistema y permitió establecer que era requerido por una autoridad judicial. No se trató, de acuerdo con la descripción del caso, de una detención durante un hurto en curso.

La verificación que terminó en captura

En el operativo participaron integrantes de una patrulla adscrita a la Estación de Policía Santa Fe, junto con personal de apoyo del Plan Centro. Las labores incluían registros, controles y solicitudes de antecedentes a personas que se encontraban en la zona del parque de la Mariposa.

Fue en medio de esas actividades cuando los policías verificaron la situación del hombre. El sistema confirmó que tenía una orden de captura vigente por hurto agravado, por lo que los uniformados hicieron efectiva la solicitud judicial. La edad del detenido, 35 años, es uno de los datos que incluyó el balance divulgado por el Distrito.

La comunicación oficial no identificó públicamente al capturado ni precisó el despacho que emitió la orden. Tampoco detalló el hecho de hurto que dio origen al requerimiento, el momento en que ocurrió o las circunstancias de ese proceso. Por eso, esos aspectos no pueden atribuirse a este procedimiento a partir del reporte disponible.

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Quedó a disposición de la autoridad que lo requería

Después de la captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad judicial que lo solicitaba. La Alcaldía señaló que el requerimiento está relacionado con el cumplimiento de una condena en la cárcel. El boletín no informó la duración de esa pena ni el establecimiento al que sería trasladado.

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El reporte también indicó que esta persona registra anotaciones por concierto para delinquir, hurto agravado y abuso de confianza. Esa relación de anotaciones fue entregada por la Policía y debe distinguirse de la orden vigente que motivó el procedimiento en el parque: la comunicación identifica el hurto agravado como el delito asociado a ese requerimiento.

La fuente no desglosó la situación de cada una de las otras anotaciones. En consecuencia, no informó condenas adicionales por esos delitos ni señaló que el detenido hubiera cometido nuevos hechos durante el control policial. La información conocida se limita a la verificación de antecedentes, la orden judicial y la entrega a la autoridad competente.

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El balance de detenciones mediante orden judicial

Al presentar este resultado, la Policía de Bogotá reportó 3.426 personas capturadas mediante orden judicial por diferentes delitos. El comunicado no especificó el periodo de corte de esa cifra, por lo que no debe interpretarse como un balance exclusivo del sector de la Mariposa ni del operativo en el que fue detenido el hombre de 35 años.

La institución reiteró el llamado a comunicar los hechos delictivos y las situaciones que afecten la convivencia a través de la Línea de Emergencias 123. Según el mensaje divulgado por el Distrito, la información ciudadana contribuye a los procesos investigativos y a la actuación de las autoridades frente al delito.

En este caso, el resultado informado corresponde a una captura por orden judicial durante controles en el centro de la capital. La Policía no reportó en ese procedimiento otras personas detenidas, elementos recuperados o incautaciones.