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Resumen: El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá reportó que el incendio en el centro comercial Gran San dejó 10 locales en pérdida total y 12 con daños parciales. La emergencia fue controlada hacia las 6:00 a.m., sin personas lesionadas. El Idiger evalúa la estructura y se investiga una posible sobrecarga eléctrica como causa.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá entregó este lunes un nuevo balance del incendio estructural que afectó en la madrugada al centro comercial Gran San, en el sector de San Victorino, en el centro de la capital: 10 locales quedaron en pérdida total y otros 12 resultaron con afectaciones parciales por el humo, la temperatura y las partículas del incendio.

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Diez locales quedaron en pérdida total

El sargento Roger Peña, del Cuerpo Oficial de Bomberos, precisó a Caracol Radio que la conflagración se concentró en el segundo nivel del complejo, que cuenta con cerca de 300 locales, y que el área suroccidental permanece con restricción de acceso por los daños en techos y los riesgos asociados a la emergencia.

La alerta se recibió a la 1:21 de la madrugada y las llamas fueron controladas hacia las 6:00 de la mañana, con el trabajo de 29 uniformados, 11 máquinas y tres equipos especializados, entre ellos el de Investigación de Incendios, que adelanta los análisis para establecer el origen del fuego. Las autoridades no descartan que la emergencia haya iniciado por una sobrecarga eléctrica en uno de los locales comerciales.

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¿Cuándo podrían reabrir los locales?

Ingenieros del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) realizan inspecciones técnicas y levantan actas de restricción en los locales más comprometidos, para determinar cuándo podrá reabrirse el resto del centro comercial. Bomberos anunció además un acompañamiento ordenado para que los comerciantes puedan ingresar de manera controlada a verificar su mercancía.

La gerencia y el consejo del Gran San se reunieron con los vendedores damnificados para definir un plan de acción que les permita continuar operando durante la temporada de fin de año, que acaba de iniciar para uno de los centros de comercio mayorista más importantes del país.

Comerciantes del sector lamentaron en redes sociales lo ocurrido. «Hoy amanecimos con la noticia que en el centro comercial Gran San hubo un incendio. Solidaridad y empatía con los colegas que perdieron todo. No sabemos cuándo podamos volver a abrir nuestro punto físico», expresó una de las tiendas del complejo.