Foto: Alcalde de Bogotá

Resumen: El alcalde Carlos Fernando Galán anunció un paquete de incentivos económicos y comerciales para los comerciantes afectados por el incendio del centro comercial Gran San, en San Victorino.

La recuperación económica de los comerciantes afectados por el incendio en el centro comercial Gran San, en el sector de San Victorino, es una prioridad para Bogotá. Por eso, la Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, puso a disposición una serie de herramientas y programas para apoyar sus negocios, impulsar las ventas y abrir nuevas oportunidades de mercado.

Los comerciantes afectados por el incendio del lunes 16 de noviembre podrán acceder a incentivos y beneficios de hasta $10 millones, apoyos con ferias y otras alternativas. El anuncio fue hecho durante una visita del alcalde Carlos Fernando Galán al lugar de la emergencia, en la mañana de este martes 17 de noviembre.

«Quiero destacar la solidaridad y la capacidad de respuesta de los comerciantes. Lo que hoy vemos en diferentes puntos del centro comercial, con espacios que ya fueron reparados, pintados y adecuados, es resultado de su esfuerzo. Los comerciantes cuentan con todo el respaldo del Distrito para superar esta emergencia», dijo el alcalde Galán.

¿En qué consisten los apoyos para los comerciantes del Gran San?

El componente económico se canalizará a través del programa Activa tu Negocio con Cupón, que corresponde a una cofinanciación no reembolsable y no a una entrega de dinero en efectivo. Los empresarios podrán acceder, previo cumplimiento de los requisitos del programa, a incentivos de hasta $10 millones para la adquisición de bienes y servicios especializados que contribuyan al fortalecimiento de sus negocios.

La intervención contempla seis líneas de trabajo enfocadas en recuperar las capacidades productivas, fortalecer los canales de comercialización y generar nuevas oportunidades de negocio para los afectados.

Lea también: Incendio en el Gran San de Bogotá: 10 locales quedaron en pérdida total y 12 con daños parciales

A través de la estrategia Conexión con Mercados, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico promoverá la participación de los comerciantes afectados en ferias y escenarios de comercialización de alto impacto, tanto a nivel distrital como en espacios estratégicos que permitan ampliar su visibilidad y conectar con nuevos compradores.

En materia de comercio electrónico, se brindará acompañamiento para la creación y publicación de catálogos digitales en Mercado Libre, con el propósito de ampliar el alcance de los negocios más allá de los establecimientos físicos. Adicionalmente, se contempla la implementación de un espacio tipo bistró y showroom como vitrina para exhibir productos y promover la creación de contenidos fotográficos y audiovisuales.

Seguir canal en WhatsApp Bogotá Ciudad

Mediante la estrategia Bogotá Corazón Productivo, los comerciantes recibirán asistencia técnica y acompañamiento profesional para identificar necesidades, fortalecer sus capacidades empresariales y financieras y garantizar la continuidad de sus actividades económicas. Por su parte, el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (Dadep) dispondrá de un equipo de aproximadamente 20 personas diarias para brindar apoyo en territorio.

Plan Navidad y más seguridad para recuperar San Victorino

La recuperación económica también pasa por devolverles a los ciudadanos la confianza para visitar el centro de Bogotá. En ese sentido, la Alcaldía fortalecerá las acciones de promoción y divulgación del Plan Navidad San Victorino, con campañas que destaquen la oferta comercial del sector, incentiven la llegada de compradores y dinamicen las ventas durante la temporada de fin de año.

De igual manera, se reforzará la presencia de los Gestores del Orden en el territorio, particularmente en el sector del Bicentenario, junto con corredores seguros y acciones de movilidad. «Queremos hacer un llamado a todos los bogotanos para que apoyemos el comercio local, cuyo corazón está en San Victorino», explicó el alcalde.

La estrategia contempla, además, el acompañamiento y la divulgación de eventos organizados por la administración del GranSan y las asociaciones de comerciantes, como ferias, jornadas especiales, madrugatones y campañas de descuentos.

Lea también: Seguridad en el Suroeste antioqueño: 14 controles y un plan que llegó hasta las canchas

¿Qué se sabe del incendio en el Gran San?

El incendio fue reportado hacia la 1:21 a. m. del lunes festivo 16 de noviembre en el segundo piso del costado suroccidental del centro comercial, ubicado en la carrera 11 con calle 9. Bomberos controló la emergencia hacia las 6:00 a. m., tras una operación en la que participaron 29 uniformados y equipos especializados.

El balance oficial registró 22 locales afectados: diez con pérdida total y doce con afectaciones parciales, sin personas lesionadas. Posteriormente, el Idiger impuso restricciones temporales de uso en 27 locales y 13 espacios de parqueadero mientras verifica daños en cubiertas, redes de servicios públicos y condiciones de seguridad perimetral.

Las causas del incendio todavía están bajo investigación por parte del equipo especializado de Bomberos Bogotá. Mientras tanto, la administración del Gran San planteó habilitar espacios para que los comerciantes afectados vendan la mercancía que lograron rescatar y anunció la creación de una cuenta para recibir donaciones destinadas a los propietarios perjudicados.