«Golpe histórico al narcotráfico»: incautan 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena

Resumen: La DIRAN incautó 7,6 toneladas de cocaína mezclada con panela pulverizada en el puerto de Cartagena, dentro de la Estrategia Esmeralda. El presidente Abelardo de la Espriella dijo que es el golpe más grande en ese puerto en los últimos 10 años: más de $42.000 millones afectados y más de 19 millones de dosis que no llegarán a las calles.

Minuto30.com.- El presidente Abelardo de la Espriella informó este lunes 19 de octubre que la Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), incautó 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, en lo que calificó como el golpe más grande registrado en los últimos 10 años en ese terminal marítimo.

El cargamento estaba mezclado con panela pulverizada, una modalidad con la que, según el mandatario, los narcotraficantes pretendían burlar los controles de las autoridades en el principal puerto del país sobre el mar Caribe.

El hallazgo en el puerto de Cartagena

El hallazgo se dio en el marco de la Estrategia Esmeralda, dentro de la cual la DIRAN adelanta controles, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas en los terminales marítimos colombianos.

Según el balance entregado por el jefe de Estado a través de su cuenta de X, con esta incautación fueron arrebatados más de $42.000 millones a las finanzas criminales y se evitó que más de 19 millones de dosis llegaran a las calles.

El presidente aseguró que, sin importar cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen los narcotraficantes para intentar engañar a las autoridades, la Policía los va a encontrar y les va a golpear «donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas».

El mensaje del presidente De la Espriella

«¡GOLPE HISTÓRICO AL NARCOTRÁFICO EN CARTAGENA! ¡7,6 toneladas de cocaína incautadas! El golpe más grande registrado en los últimos 10 años en el puerto de Cartagena. Nuestra Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN), en el marco de la Estrategia Esmeralda, logró detectar un cargamento de cocaína mezclada con panela pulverizada, con el que los narcotraficantes pretendían burlar los controles de las autoridades. ¡Más de $42.000 millones arrebatados a las finanzas criminales y más de 19 millones de dosis que no llegarán a las calles! Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades. ¡Los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas! Mi reconocimiento a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este contundente resultado. ¡En Colombia se acabó la complacencia con el narcotráfico! ¡Firme por la Patria! ¡Viva Cristo Rey!».

Un resultado de la Estrategia Esmeralda

Por su parte, el director antinarcóticos de la Policía, general William Castaño, señaló en un comunicado que «este importante resultado operacional refleja el compromiso de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico y la efectividad de las estrategias de control, análisis y perfilamiento de carga para detectar nuevas modalidades de ocultamiento de sustancias ilícitas».

El puerto de Cartagena es el principal terminal marítimo de Colombia sobre el mar Caribe y uno de los puntos más utilizados por las redes del narcotráfico transnacional para intentar sacar cocaína con destino a otros países, camuflada en contenedores y cargamentos legales.

De hecho, esta no es la primera vez que las autoridades encuentran droga mezclada con panela en ese puerto: la modalidad de pulverizar el alcaloide y camuflarlo entre productos de exportación es una de las que más han intentado usar las estructuras criminales para pasar los controles aduaneros y policiales.

Las cifras del Gobierno en la lucha antidrogas

De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, entre agosto y septiembre pasados, los dos primeros meses completos del Gobierno de De la Espriella, las autoridades incautaron 121,3 toneladas de cocaína en todo el país, una disminución del 26,22 % frente a las 164,4 toneladas decomisadas en los mismos dos meses de 2025.

El anuncio de este lunes se conoce además en medio del escrutinio internacional sobre los cultivos ilícitos en Colombia. En su reporte más reciente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señaló que en 2023 el país llegó al récord de 253.000 hectáreas sembradas de coca y se consolidó como el principal productor mundial de cocaína.

Con este operativo, la Policía Nacional reafirma los controles en los principales terminales marítimos del país para frenar la salida de sustancias ilícitas, mientras el Gobierno presenta la incautación como uno de los resultados más importantes de su política de seguridad en lo que va del año.

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