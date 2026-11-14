Odontólogo rescatado en Cúcuta: taxi, pistola y 100 millones, así cayeron tres capturados

Imagen ilustrativa de archivo. Foto sacada de redes sociales.

Resumen: Un odontólogo secuestrado en Cúcuta recuperó la libertad tras un operativo del Gaula. Esto es lo que se sabe de los captores y de lo que falta por confirmar.

Rescataron sano y salvo al odontólogo Brandon, secuestrado el viernes 13 de noviembre en Cúcuta, en un operativo del Gaula de la Policía Nacional. Los captores exigían 100 millones de pesos por su libertad.

El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer el resultado este sábado 14 de noviembre desde su cuenta de X, donde reconoció el trabajo de los uniformados que participaron en la operación.

En el procedimiento fueron capturadas tres personas en flagrancia: dos hombres y una mujer, según la imagen que compartió el mandatario.

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¿Quiénes fueron capturados y qué les incautaron?

Entre los detenidos está el conductor de un taxi que, de acuerdo con el reporte oficial, habría sido utilizado para ejecutar el secuestro. Las otras dos personas serían quienes custodiaban al odontólogo mientras permaneció privado de la libertad.

Durante la operación, la Policía incautó una pistola calibre 9 milímetros, municiones, tres teléfonos celulares y el taxi que habría sido empleado en el secuestro.

Esos elementos quedaron a disposición de las autoridades como parte de las pruebas que serán analizadas en el proceso contra los capturados.

¿Los captores eran del Tren de Aragua?

La denuncia la presentó el padre del odontólogo. Según lo que le contó al presidente, los secuestradores se identificaron como integrantes del Tren de Aragua, un grupo al que el mandatario calificó de narcoterrorista.

Por ahora se trata de una presunta vinculación. Según se informó, la versión del padre se está revisando para confirmar si los detenidos realmente pertenecen a esa organización, algo que por ahora no está confirmado.

Los tres capturados serán puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que deberá definir su situación jurídica y determinar su posible responsabilidad en el secuestro.

En su mensaje, el presidente expresó su reconocimiento «a los hombres y mujeres de nuestra Policía Nacional por este resultado» y reiteró que el Gobierno no permitirá que los criminales secuestren, extorsionen y aterroricen a la gente en el país.

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¿Cómo trabaja el Gaula en los casos de secuestro?

El Gaula, o Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, es la unidad de la Policía Nacional que atiende los casos de secuestro y extorsión en el país.

Cuando recibe una denuncia, traslada el caso a un fiscal delegado. El fiscal y el Gaula trabajan de manera conjunta para ubicar a la víctima y capturar a los responsables, y se encargan de brindar seguridad a la víctima y a su familia.

El secuestro extorsivo, el que se comete para exigir dinero u otro provecho por la libertad de una persona, está contemplado en el artículo 169 del Código Penal, con penas de 320 a 504 meses de prisión. Será la Fiscalía la que determine los cargos que enfrentarán los capturados, quienes siguen siendo presuntos responsables mientras no haya una sentencia.

En el caso del odontólogo, el presidente destacó que la labor de las autoridades permitió que recobrara la libertad en poco tiempo, tras el secuestro del viernes.

¿Qué hacer si usted o un familiar es víctima de secuestro o extorsión?

El Gaula de la Policía tiene la línea gratuita 165, que atiende a las víctimas de secuestro y extorsión y activa el protocolo de investigación del caso.

Las autoridades recomiendan no negociar ni intentar resolver la situación sin el apoyo del Gaula, porque hacerlo puede poner en riesgo la vida de la víctima y de su familia.

Tampoco se aconseja ceder a las exigencias de los delincuentes, pues suelen volver con nuevas peticiones. Guardar mensajes, números y grabaciones de las llamadas ayuda a los investigadores a identificar a los responsables.

Además de la línea 165, las denuncias también se pueden hacer en línea a través de la plataforma ‘A Denunciar’ de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.