¡Duro golpe al narcotráfico! Armada incautó más de tres toneladas de cocaína en Cartagena

Resumen: La Armada de Colombia incautó 3.054 kilogramos de clorhidrato de cocaína en un predio baldío de Punta Canoas, zona rural de Cartagena. El cargamento, distribuido en 102 bultos, está avaluado en más de 141 millones de dólares y habría sido acopiado para salir hacia mercados internacionales. No hubo capturas; la droga quedó a disposición de la Fiscalía.

La Armada de Colombia asestó un contundente golpe a las finanzas de las organizaciones criminales que operan en el Caribe colombiano con la incautación de más de tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de Punta Canoas, zona rural de Cartagena, Bolívar, un sector costero ubicado a unos 40 minutos del casco urbano de la capital bolivarense.

De acuerdo con la información entregada por las Fuerzas Militares de Colombia, el cargamento, avaluado en más de 141 millones de dólares, fue hallado durante operaciones de control y seguridad en el sector. La contundencia operacional evitó la distribución de más de 7,6 millones de dosis de estupefacientes en el mercado ilegal y afectó directamente las economías del crimen organizado.

Así fue el hallazgo del cargamento

El operativo se desarrolló durante patrullajes nocturnos de tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 13, unidad adscrita a la Brigada de Infantería de Marina No. 1. Los uniformados realizaban labores de vigilancia y control territorial en Punta Canoas cuando observaron varias fuentes de iluminación en un predio baldío cercano a la costa.

Al acercarse para verificar la situación, los infantes de Marina encontraron a varias personas en el lugar, quienes huyeron al notar la llegada de las tropas aprovechando la oscuridad y la vegetación del sector.

Tras asegurar el área, los militares inspeccionaron el terreno y localizaron 102 bultos que contenían paquetes rectangulares, con un peso aproximado de un kilogramo cada uno y características propias de sustancias ilícitas.

Foto: Armada Nacional

El material fue trasladado bajo custodia a instalaciones de la Armada en Cartagena, donde funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación practicaron la Prueba de Identificación Preliminar Homologada, que confirmó que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína. El peso total del alijo alcanzó los 3.054 kilogramos, equivalentes a más de tres toneladas.

Millonaria afectación a las economías criminales

Según los cálculos entregados por la institución, el cargamento representa una afectación económica superior a los 141 millones de dólares, una cifra que equivale a más de $560.000 millones de pesos, estimada a partir del valor que la droga podría alcanzar en mercados ilegales internacionales.

Foto: Armada Nacional

De manera preliminar, las personas que escaparon del lugar estarían vinculadas con la organización y el almacenamiento del estupefaciente antes de su envío al exterior. Durante el operativo no se reportaron personas capturadas y las autoridades investigan cuál era el destino final de la droga y el método que se pretendía utilizar para sacarla de Colombia.

El coronel de Infantería de Marina Harlinzon Quiroga Polanía, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No. 1, atribuyó el resultado a las operaciones de control y a las labores de inteligencia naval en el área. «Armada Nacional, en el desarrollo de operaciones navales, incautó tres toneladas de clorhidrato de cocaína en el sector de Punta Canoa, en Cartagena, Bolívar», afirmó el oficial, quien agregó que el golpe «representa una afectación superior a los ciento cuarenta y un millones de dólares a las economías del crimen organizado».

Un corredor costero usado como punto de acopio

Punta Canoas hace parte de la franja costera rural ubicada al norte de Cartagena, en el corredor de la Vía al Mar que conecta a la capital de Bolívar con Barranquilla. La zona combina sectores de playa, predios rurales y vías terrestres que permiten la comunicación con otros puntos del departamento, por lo que es monitoreada de manera permanente por las autoridades.

Foto: Armada Nacional

De acuerdo con la autoridad militar, la droga habría sido acopiada en el predio para una eventual salida hacia mercados internacionales. El hallazgo refuerza la investigación sobre los posibles puntos de acopio utilizados por las redes de narcotráfico antes de movilizar los cargamentos hacia otras zonas del Caribe.

La Brigada de Infantería de Marina No. 1 informó que continuará con operaciones conjuntas, coordinadas e interinstitucionales en las áreas costeras de Bolívar, con el objetivo de limitar el uso de esos territorios para el almacenamiento y la salida de sustancias ilícitas. El oficial sostuvo que la Armada mantendrá «operaciones ofensivas y sostenidas» contra el narcotráfico para reforzar la seguridad en el Caribe colombiano.

Mientras avanza la investigación, el cargamento quedó a disposición de las autoridades judiciales. La Fiscalía deberá establecer quiénes estaban en el predio, de dónde provenía la cocaína y cuál era la red logística que tenía previsto movilizar las más de tres toneladas incautadas.

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