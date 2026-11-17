Preparación de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol.

Resumen: Colombia enfrenta a Chile este martes 17 de noviembre a las 6:00 p. m., hora colombiana, en el Monumental de Santiago. El amistoso cambió de estadio por el estado de la cancha del Nacional. La Federación anunció transmisión por RCN, su aplicación, Gol Caracol y Ditu. La Tricolor ganó 1-0 el primer duelo en Cali.

La Selección Colombia enfrentará a Chile este martes 17 de noviembre, a las 6:00 p. m., hora colombiana, según confirmó la Federación Colombiana de Fútbol. El equipo de Néstor Lorenzo disputará su segundo amistoso de esta fecha FIFA en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago, después del cambio de escenario anunciado para el compromiso.

La cita será una nueva oportunidad para ver a la selección masculina de mayores frente al mismo rival al que derrotó en Cali el viernes pasado. Esta vez, la Tricolor jugará como visitante y buscará cerrar la doble confrontación con otro buen resultado, en un encuentro de preparación que no corresponde a las Eliminatorias.

¿A qué hora juega Colombia y dónde se puede ver?

El balón comenzará a rodar a las 6:00 de la tarde en Colombia y a las 8:00 de la noche en Chile. La diferencia de horario es importante para los aficionados que consulten la programación publicada en territorio chileno: se trata del mismo partido y no de una modificación de la hora de inicio.

La información difundida por la Federación incluye las siguientes opciones para seguir el amistoso desde Colombia: Fútbol RCN y la aplicación del Canal RCN, además de Gol Caracol y Ditu. Así, los hinchas podrán consultar la alternativa de televisión o la plataforma digital que prefieran para acompañar al combinado nacional.

La programación de este martes reúne el segundo duelo de noviembre entre ambas selecciones. El primero se jugó en el estadio Olímpico Pascual Guerrero y terminó con victoria colombiana por la mínima diferencia. Ahora, el turno de recibir el encuentro es para Santiago, aunque no en el escenario previsto inicialmente.

El partido pasó del Nacional al Monumental

La Federación de Fútbol de Chile informó el lunes 16 de noviembre que el compromiso se trasladaba del estadio Nacional Julio Martínez Prádanos al Monumental. La decisión se tomó después de una evaluación técnica del terreno de juego del Nacional, que no presentaba las condiciones necesarias para un encuentro internacional de estas características.

Según explicó la entidad chilena, el traslado busca resguardar la integridad de los jugadores y asegurar el desarrollo del partido. También señaló que se habían realizado trabajos de mantenimiento y recuperación del césped junto con el Parque Estadio Nacional, pero el diagnóstico llevó a cambiar la sede.

La modificación afecta únicamente al escenario: se mantienen el martes 17 de noviembre y la hora anunciada. Para los aficionados que seguirán la transmisión desde Colombia, la referencia sigue siendo las 6:00 p. m.; para quienes asistirán al estadio, el destino actualizado es el Monumental David Arellano.

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¿Qué pasa con las entradas compradas?

La federación chilena indicó que quienes adquirieron entradas a través de PuntoTicket recibirán, sin costo adicional, el mismo número de boletas en ubicaciones de categoría similar en el Monumental. Las nuevas entradas podrán consultarse directamente en la sesión de esa plataforma. La hinchada visitante será ubicada en el sector destinado a los visitantes del nuevo escenario.

Quienes no deseen asistir podrán solicitar la devolución íntegra de lo pagado, incluido el cargo por servicio, siempre que la entrada no haya sido utilizada. El trámite debe realizarlo el titular de la cuenta de PuntoTicket y el plazo anunciado se extiende hasta el 15 de diciembre de 2026. La organización recordó que es obligatorio presentar el documento de identidad para ingresar.

Colombia llega con el triunfo de Cali

El antecedente inmediato favorece al conjunto dirigido por Lorenzo: el 13 de noviembre Colombia ganó 1-0 en el Pascual Guerrero. El único tanto de aquella noche fue un autogol de Guillermo Maripán. Ese resultado es el punto de partida de la revancha amistosa de este martes, con la localía ahora del lado chileno.

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Los aficionados tendrán una nueva cita con la Tricolor en esta doble jornada internacional. La guía para no perderse el encuentro queda definida: martes 17 de noviembre, 6:00 p. m. de Colombia, estadio Monumental de Santiago y las opciones de transmisión anunciadas por la Federación.